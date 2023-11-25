Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’nin oğlu, kripto para yatırımlarından ciddi miktarda para kaybetti.

Christine Lagarde, oğlunun kripto varlıklara yaptığı yatırımların neredeyse tamamını kaybettiğini açıkladı. Legarde, oğlunu kripto paralara yatırım yapmaması konusunda defalarca uyardığını ancak oğlunun bu tavsiyeleri dinlemediğini kaydetti. Legarde’nin oğlu, kripto varlıklardaki tüm parasını kaybetmesinin ardından annesinin tavsiyelerini isteksiz bir şekilde dinlemeye başladı.

Legarde Ailesinin Kripto Varlık Yatırımları

Cuma günü Frankfurt’ta öğrencilerle bir araya gelen Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, oğlunun kripto para yatırımları konusundaki başarısız deneyimini anlattı. Reuters’ın haberine göre Christine Lagarde şu açıklamaları kaydetti:

Oğlum beni asil bir şekilde görmezden geldi, ki bu onun hakkı. Ve yatırdığı paranın neredeyse tamamını kaybetti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde kripto para karşıtlığıyla tanınıyor. Bitcoin’in bir para birimi olmadığını savunan Lagarde, Bitcoin’i suçluların kara para aklamasına yardımcı olan oldukça spekülatif bir varlık olarak tanımlıyor.

Yatırımcıların diledikleri varlıkları satın alabileceğini belirten Legarde bununla birlikte kripto paralarda terörizmin finansmanı ve tüketiciyi korumayı teşvik eden güçlü düzenlemeleri savunuyor. Legarde, merkez bankalarının Bitcoin’e yatırım yapması fikrine ise şiddetle karşı çıkıyor.

Christine Lagarde, iki oğlundan birinin 2022 yılının Mayıs ayında kripto paralara yatırım yapmaya karar verdiğini açıkladı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’nin 30’lu yaşlarda iki oğlu var. Ancak Legarde hangisinin kripto paralara yatırım yaptığını açıklamadı.

Çok büyük bir miktar değildi ancak kripto paralara yaptığı yatırımın neredeyse tamamını yani %60’lık kısmını kaybetti. Daha sonra oğlumla konuştuğumda hatalı olduğunu isteksizce kabul etti.

Avrupa’da CBDC Çalışmaları

Özel kripto para birimlerinin merkez bankaları tarafından basılan fiat para birimlerinin yerini alabileceğine dair endişelerin bir sonucu olarak Christine Lagarde’nin başkanlık ettiği Avrupa Merkez Bankası (ECB) kolları sıvadı. Medyaya yansıyan raporlara göre Avrupa Merkez Bankası (ECB) geride bıraktığımız ay itibariyle CBDC için hazırlıklara başladı.

Merkez Bankası Dijital Para Birimleri yani CBDC’ler, ülkelerin merkez bankaları tarafından geliştirilen ve değeri itibari para birimlerine dayalı varlıklardır. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), bir CBDC çıkarıp çıkarmayacağına karar vermesi en az iki yıl sürecek. Christine Lagarde ise CBDC’lere, Bitcoin’e kıyasla çok daha sıcak bakıyor.

Christine Lagarde geride bıraktığımız ay yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Para birimimizi geleceğe hazırlamamız gerekiyor. CBDC, her zaman mevcut olacak olan fiziksel nakit ile birlikte var olacak.