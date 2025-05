Avrupa Birliği, 1 Temmuz 2027 itibarıyla anonim kripto cüzdanlarını ve gizlilik odaklı coin’leri yasaklayan yeni Kara Para Aklamayı Önleme Yönetmeliği’ni (AMLR) yürürlüğe sokacak.

Düzenleme, Avrupa’daki büyük kripto platformlarını da doğrudan denetime tabi tutacak. Yeni kurallar kapsamında, en az 6 AB ülkesinde faaliyet gösteren, 20.000’den fazla müşteriye hizmet sunan ya da 50 milyon euro üzeri işlem hacmine ulaşan platformlar, Avrupa Kara Para Aklama Otoritesi’ne (AMLA) rapor vermekle yükümlü olacak.

