Avrupa Birliği, 1 Temmuz 2027 itibarıyla anonim kripto cüzdanlarını ve gizlilik odaklı coin’leri yasaklayan yeni Kara Para Aklamayı Önleme Yönetmeliği’ni (AMLR) yürürlüğe sokacak.

Düzenleme, Avrupa’daki büyük kripto platformlarını da doğrudan denetime tabi tutacak. Yeni kurallar kapsamında, en az 6 AB ülkesinde faaliyet gösteren, 20.000’den fazla müşteriye hizmet sunan ya da 50 milyon euro üzeri işlem hacmine ulaşan platformlar, Avrupa Kara Para Aklama Otoritesi’ne (AMLA) rapor vermekle yükümlü olacak.

Still figuring out what the AMLR means for your crypto business? We get it — it's dense, it's new, and it’s critical. That’s why we’ve put together “The AML Handbook”! We break down what you need to know (and what you need to do) to stay compliant 👇https://t.co/XOt37M6MRh — European Crypto Initiative (@EuCInitiative) April 23, 2025

Takip Edilemeyen Cüzdanlar Tarihe Karışıyor

2029’a kadar kurulması planlanan merkezi ve otomatik kayıt sistemi sayesinde kripto hesapları AB genelinde takip edilebilir hale gelecek. Böylece izlenemeyen dijital cüzdanların dönemi kapanacak.

Yeni kurallar, platformlara tüm anonim hesapları kapatma, gizlilik coin’lerini engelleme ve 1.000 euro üzeri transferlerde kimlik doğrulaması yapma zorunluluğu getiriyor. Kendi kendine saklanan cüzdanlar üzerinden yapılan riskli işlemlerde ise daha sıkı denetimler uygulanacak.

Bu önlemler, geleneksel bankacılıkta bilinen “müşterini tanı” ilkeleriyle örtüşüyor. Kripto para dünyası da artık aynı düzeyde denetime tabi olacak.

The same is true for capital market players too – where European institutions are probably a couple of years ahead. Example: Deutsche Boerse, the main German stock exchange, will provide $btc and $eth custody. Plus, both in the EU and in Switzerland, you can now launch fully… https://t.co/7VGXOYuFaW — Patrick Hansen (@paddi_hansen) March 20, 2025

Sektöre Yol Haritası: AML El Kitabı

Avrupa Kripto Girişimi (EUCI), şirketlere rehber olması için “Kripto Faaliyetleri için AML El Kitabı”nı yayımladı. Kılavuzda, kimlik bilgilerinin düzenli güncellenmesi, cüzdanların anlık takibi, sınır ötesi risk analizleri ve ileride kurulacak veri kayıt sistemine uygun veri eşleştirme gibi 13 temel adım yer alıyor.

Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), önümüzdeki 2 yıl içinde teknik uygulama ayrıntılarını açıklamaya devam edecek.

Gizliliği koruyan teknolojilere (örneğin zero-knowledge proof) erken uyum sağlayan platformların avantaj elde etmesi bekleniyor. Buna karşın gizlilik coin’leri ile işlem yapan platformların AB pazarında kalması için strateji değiştirmesi ya da piyasadan çekilmesi gerekebilir.

2027 ortasına kadar kurallara uymayan firmalar, para cezası, itibar kaybı ve Avrupa pazarından men gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

AB, Kriptoda Neden ABD’nin Önünde?

Mart ayında yayımlanan bir rapora göre Avrupa, dünya genelinde kriptoya en açık bankacılık bölgesi konumunda. Bölgede 63 banka dijital varlık hizmeti sunuyor. Analist Patrick Hansen, bu başarının yaklaşık 20 yıllık düzenleme sürecinin sonucu olduğunu söylüyor.

2000 yılında çıkan Elektronik Para Direktifi ile başlayan süreç, PSD ve PSD2 düzenlemeleriyle ödeme altyapısını genişletti. MiCA düzenlemesiyle ise kripto varlıklara dair net bir çerçeve oluşturuldu.

İngiltere merkezli Standard Chartered saklama hizmeti sunarken, BBVA İsviçre mobil uygulama üzerinden Bitcoin ve Ethereum alım-satımına izin veriyor. Deutsche Börse de dijital varlık saklama altyapısını hazırlıyor. Buna karşın ABD kurumları bu alanda hâlâ geri planda.

Avrupa Merkez Bankası’nın yeni ödeme sistemine erişim politikası ve anlık ödeme regülasyonları sayesinde, banka dışı ödeme şirketleri ve ileride stablecoin ihraççıları da SEPA transferlerini merkez bankası üzerinden gerçekleştirebilecek. Bu da rekabeti artıracak ve bankaları inovasyona zorlayacak.