Avalon Labs, Amerika’da ilk Bitcoin destekli borç odaklı halka açık fonunu başlatmayı planlıyor. Şirket, bu adımla hem Bitcoin kredi işini genişletmeyi hem de perakende yatırımcılara kriptoya daha geniş erişim sağlamayı hedefliyor.

Şirket bu fonun, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Regülasyon A muafiyeti ile uyumlu olup olmayacağını araştırdığını duyurdu. Düzenleyici yol, “mini-IPO” olarak anılıyor ve şirketlerin, tam SEC kaydı gerektirmeden hem nitelikli hem de niteliksiz yatırımcılardan halka açık bir şekilde sermaye toplamasına olanak tanıyor.

Resmi bir zaman çizelgesi henüz belirlenmemiş olsa da Avalon Labs, şu anda bu fonun fizibilitesini değerlendirmek amacıyla düzenleyici çerçeveleri araştırıyor ve sektör profesyonelleriyle görüşmeler yapıyor.

Avalon Labs’in ABD Pazarına Açılma Stratejisi

Bu girişim, Avalon Labs’in Bitcoin kredi işini düzenlenmiş yatırım yapılarıyla Amerika pazarına taşımaya yönelik genişleme stratejisinin bir parçası. Şirket, düzenlenmiş Bitcoin destekli finansal ürünlerde öncü olmayı hedefliyor ve Regülasyon A’yı kullanarak perakende yatırımcıların, Bitcoin destekli finansal araçlara yapılandırılmış ve şeffaf bir çerçevede erişim sağlamalarını amaçlıyor.

Avalon Labs, Bitcoin’i durağan bir varlıktan dinamik bir finansal enstrümana dönüştürmeyi ve her türden yatırımcıya erişilebilir kılmayı misyon ediniyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında şirket, Framework Ventures liderliğindeki bir Seri A yatırım turunda 10 milyon dolar topladı. UXTO Management, Presto Labs ve Kenetic Capital gibi yatırımcıların katıldığı bu fonlama turu, şirketin Bitcoin üzerinde merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemini genişletmek için kullanılacak.

DeFiLlama verilerine göre, Avalon Labs’in toplam kilitli varlık değeri (TVL), 31 Ocak’ta 2,05 milyar dolarla zirve yaparken, 12 Şubat itibarıyla 1,77 milyar dolara geriledi.