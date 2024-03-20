Avalanche, dünyanın en büyük ödeme platformlarından Alipay ile birlikte çalışacak.

Blockchain tabanlı akıllı sözleşme platformu Avalanche, 20 Mart’ta Çin merkezli ödeme devi Alipay ile ödeme yaptığını duyurdu. İkili, Web3 temelli kuponlar geliştirecek.

Avalanche ve Alipay Kupon Basacak

Avalanche, iş birliği kapsamında tek durak ödeme çözümü Alipay+ D-Store’un Web3 indirim kuponu çıkarmasına yardımcı olacak. Platformun partneri olan e-cüzdanlar da Avalanche’ı kullanabilecek.

Avalanche Subnet tarafından yürütülecek program, ilk olarak Güneydoğu Asya’daki sütlü çay satıcılarını kapsayacak şekilde başlatıldı. Küçük bir oyun oynayan Alipay kullanıcıları, bölgede programa dahil 500’den fazla mağazada 10 markaya ait sütlü çayı yüzde 50 indirim ile alabilecek.

Yeni iş birliği, Alipay’in gelecekte blockchain özellikleri ve dijital ürünler kullanan diğer markalar ile de çalışmasının önünü açacak. Kupon programına dahil mağaza sayısının zamanla 2 bine çıkması hedefleniyor.

Sütlü çay satıcıları, programın ilk aşamasını temsil ediyor. İkinci aşamada Filipinler, Singapur, Malezya, Tayland ve Çin’deki yiyecek ve içecek mağazaları programa dahil olacak. Bu aşamada 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaşılması bekleniyor.

Avalanche’ın İş Birlikleri

Avalanche, yeni yılda farklı sektörlerde çok sayıda oluşum ile iş birliği yaptı.

Blockchain ağı, şubat ayında Sports Illustrated’ın biletleme alanında faaliyet gösteren alt kuruluşu SI Tickets ile güçlerini birleştirdi. SI Tickets’ın NFT bilet platformu, artık Avalanche ağında NFT basıyor.

Avalanche, oyun alanına da el attı. Çok oyunculu online rol yapma oyunu MapleStory, bu ay başında yapılan ortaklık sonucu Avalanche’a geldi.