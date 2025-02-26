Avalanche Foundation, kripto ödeme platformu Rain ile iş birliği yaparak Avalanche Card’ı piyasaya sürdü.

Bu kart, Visa’nın kabul edildiği tüm noktalarda kripto para harcamalarına olanak tanıyan fiziksel ve dijital bir ödeme kartı olarak tasarlandı.

Desteklenen Varlıklar ve Kullanım Kolaylığı

Avalanche Card, USD Coin (USDC), Tether (USDT), Wrapped AVAX ve AVAX gibi kripto varlıkları destekliyor.

Kart, karmaşık dönüşümler gerektirmeden doğrudan harcama yapmayı mümkün kılarak günlük ödemeleri kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu özellik, bankacılık altyapısının sınırlı olduğu bölgelerde büyük bir avantaj sağlayabilir.

Avalanche Card’ın sunduğu kullanım kolaylığı hakkında konuşan Ava Labs Başkanı John Wu, kripto paraların günlük hayata entegrasyonu için şu ifadeleri kullandı:

“Bu girişim, kriptoyu bir kredi kartı kullanmak kadar alışılmış hale getirmekle ilgili.”

Visa Ağı ile Güvenli Ödeme Seçeneği

Avalanche Card, Visa ödeme ağını kullanarak güvenli ve erişilebilir bir kripto harcama deneyimi sunuyor.

Daha önce, Crypto.com Kasım 2024’te Latin Amerika’da Visa ödeme kartı programını başlatmış ve kripto bağlantılı ödül kartlarını bölgeye genişletmişti.

Crypto.com’un Visa kartı, kripto cüzdanlarından veya itibari para biriminden fon yükleyerek kullanılabiliyor. %8’e varan nakit iade, hizmet indirimleri ve havaalanı lounge erişimi gibi avantajlar sunuyor.

Benzer şekilde, Avalanche Card da geleneksel finans sistemine alternatif bir ödeme çözümü sunarak, merkeziyetsiz finansın (DeFi) benimsenmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Avalanche Card Hangi Bölgelerde Kullanılabilecek?

Avalanche Card, ilk etapta Güneydoğu Asya, Afrika ve Latin Amerika’da kullanıma sunulacak.

Bu hamle, dijital varlıkların ana akım finans dünyasında daha fazla kabul görmesini sağlamak ve kripto para ile günlük harcamaları yaygınlaştırmak için önemli bir adım olarak görülüyor.