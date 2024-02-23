Avalanche ağında büyük bir kesinti yaşanıyor.
Önde gelen blockchain ağlarından Avalanche, resmi durum sayfasına göre büyük bir hizmet kesintisi yaşıyor.
Kesinti, haber yayın saati itibarıyla 3 saatten fazla süredir devam ediyor.
Sorun blok tamamlamanın durmasından kaynaklanıyor gibi gözüküyor:
Topluluğumuzun geliştiricileri, blokların Primary Network tarafından kabul edilmesini engelleyen blok tamamlama sorunun araştırıyor.
Avalanche ağının çökmesiyle AVAX fiyatı da düşmeye başladı.
Son 24 saatte yüzde 2,1 değer kaybeden AVAX, 35,7 dolardan işlem görüyor.