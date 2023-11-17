Katman-1 blockchain ağı Avalanche kripto para piyasasındaki düşüş trendinin ortasında yükseliyor.

Avalanche (AVAX) bugün 24 doları aşarak 2022 yılının Ağustos ayından bu yana kaydettiği en yüksek fiyat seviyesine ulaştı. CoinMarketCap verilerine göre Avalanche 16 Kasım 2023 tarihinde yani bugün 24,54 dolara kadar yükseldi. Kripto para piyasasının geneli düşüş trendindeyken Avalanche kaydettiği bu yükselişle dikkatleri üzerine çekti.

Avalanche (AVAX) son iki hafta içerisinde %166 oranında değer kazanarak değerini iki kattan fazla arttırmayı başardı.

AVAX Neden Yükseliyor?

16 Kasım’da DeFi araştırmacısı ‘AlΞx Wacy’, AVAX’taki yükselişin nedenlerine dair açıklamalarda bulundu.

Büyük bankalar gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonuyla aktif bir şekilde ilgileniyor. Bu kapsamda JPMorgan fonların tokenizasyonu için blockchain teknolojisini kullanıyor, Citi ise forex işlemleri için blockchain teknolojisini test ediyor ve Bank of America’nın varlık tokenizasyonu konusunda yükselişte olduğunu söyledi.

Bu dev şirketlerin hepsi blockchain çözümleri için Avalanche teknolojisini ve Subnets’i kullanıyor.

Gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonu, altın, emtia, hazine bonosu ve gayrimenkul gibi geleneksel varlıkların blockchain’e entegre edilmesi anlamına geliyor. RWA tokenizasyonunun milyarlarca dolarlık bir sektör haline gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla finans sektörünün devleri de bu sektörde pozisyon almak istiyor.

Bu yılın başlarında özel varlık yönetim şirketi Bernstein, RWA tokenizasyonu alanının önümüzdeki 5 yıllık süreçte küresel para arzının kabaca %2’sinin ya da yaklaşık 3 trilyon doların tokenize edilebileceğini öngörüyor. Bu tokenizasyonun gerçekleştirilebilmesi için yüksek verimli blockchain ağları gerekiyor. Avalanche da RWA tokenizasyonu alanı genişledikçe tercih edilen ağlar arasında yerini aldı.

Bu kapsamda Avalanche Vakfı, 2023 yılının Temmuz ayında RWA tokenizasyonuna yatırım yapmak için 50 milyon dolarlık bir girişim olan Avalanche Vista’nın başlatıldığını duyurdu.

AVAX 2023 Yılının Zirvesinde

16 Kasım Cuma günü AVAX fiyatı Asya seansıyla birlikte yükselişe geçti. Öyle ki AVAX fiyatı 24,54 dolarla 2023 yılının en yüksek seviyesine ulaştı. AVAX fiyatı son bir haftalık süreçte %78 oranında değer kazandı. Bitcoin (BTC) fiyatı ise aynı dönemde %1,3 oranında düşüş yaşadı.

Her ne kadar AVAX fiyatı son bir haftalık süreçte %78, son iki haftalık süreçte ise %166 oranında değer kazandı. Buna rağmen AVAX 145 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin hala %83,5 altında işlem görüyor.

Avalanche ağındaki toplam kilitli değer ise yaklaşık 665 milyon dolar seviyesinde. Ağdaki önde gelen projeler Benqi ve Trader Joe’s da geçtiğimiz hafta boyunca kayda değer kazançlar elde etti.

16 Kasım’da kripto para piyasasında birçok önde gelen proje ciddi düşüşler yaşarken Avalanche (AVAX) ise bu süreçte kripto para piyasasına liderlik eden altcoin’ler arasında yer aldı.