Avalanche (AVAX) kripto par piyasasındaki trendlere meydan okuyor. AVAX son 24 saatte %18,4, son bir haftalık zaman diliminde ise %84,7 oranında değer kazandı.

Son birkaç haftadır inanılmaz bir performans sergileyen Avalanche (AVAX) durdurulamıyor. Son 24 saatlik zaman diliminde 42,61 dolara kadar yükselen AVAX böylelikle aynı zamanda yılın en yüksek fiyat seviyesini de belirlemiş oldu.

Avalanche (AVAX) son bir ayda %125, son 3 ayda %348 ve 2023 yılının şimdiye kadarki bölümünde ise %279’luk artış yaşadı.

Avalanche (AVAX) Neden Yükseliyor?

Avalanche’taki yükselişin arkasında birkaç önemli neden olabilir. Bunlar arasında kripto para piyasasındaki yükseliş trendi, Avalanche ağındaki işlem sayısının artması ve dev bankaların gerçek dünya varlık (RWA) tokenizasyonuna yönelmesi gösterilebilir.

AVAX fiyatındaki yükselişle birlikte Avalanche ağındaki işlem sayısı da yükselişe geçti. Veriler, 100.000 doları aşan AVAX işlemlerinin sayısının bini aştığını gösteriyor. Ancak bu miktar, hala 2021 yılındaki boğa sezonuna kıyasla çok düşük.

Kripto para analitik platformu IntoTheBlock’a göre ağdaki işlem sayısı henüz 2021 yılındaki seviyelerine geri dönmemiş olsa da bunun olumlu bir işaret olduğuna inanıyor. IntoTheBlock konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

Büyük AVAX işlemlerinin sayısı artıyor ve geçen hafta 100 bin dolardan yüksek işlemlerin sayısı 1000 işlemle zirveye ulaştı. Bu hala son boğa piyasasındaki seviyelerine yakın olmasa da, boğalar için olumlu bir işaret.

Avalanche (AVAX) şimdiye kadar kripto para piyasasındaki trendlere meydan okudu ve 2023 yılında en iyi performans gösteren kripto paralardan bir oldu. AVAX fiyatı, ağdaki aktif adres sayısının artmasıyla yükselişe geçti, bu süreçte Avalanche ağındaki yeni ve içerisinde bakiye bulunan cüzdan adreslerinin sayısında da kayda değer artışlar yaşadı.

Avalanche ağında içerisinde bakiye bulunan cüzdanların sayısı 6,12 milyona yükseldi, katman-1 ağındaki işlem sayısı da 1,93 milyona ulaştı.

“Avalanche (AVAX) neden yükseliyor?” sorusuna verilebilecek bir diğer yanıt da dev bankaların gerçek dünya varlık (RWA) tokenizasyonuna gösterdiği ilgi. Bu kapsamda JP Morgan gibi önde gelen bankalar, blockchain teknolojisini sistemlerine entegre ederek fonlarını tokenizasyonuyla yakından ilgileniyor. Citi, forex işlemleri için blockchain uygulamaları üzerinde testler gerçekleştiriyor. Bank of America ise gerçek dünya varlık (RWA) tokenizasyonun geleceği konusundaki iyimserliğini dile getiriyor.

Tüm bu dev bankaların blockchain operasyonları için Avalanche’ı ve Subnets’i tercih etmeleri ise ilgi çekici.