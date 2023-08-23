Akıllı sözleşme destekli popüler blockchain ağı Avalanche’ın AVAX token’i yeniden 10 doların altına geriledi. Peki AVAX neden düşüyor?

Avalanche ağında 26 Ağustos Cumartesi günü 9,54 milyon AVAX’ın kilidi açılacak. Avalanche (AVAX) fiyatının bu denli düşüş yaşamasının nedenlerinden biri de yüklü miktarda token’in kilit açılışı olabilir. Analistler bu gelişmenin AVAX’ta yeni bir satış baskısını tetikleyebileceği ihtimali üzerinde duruyor.

26 Ağustos Cumartesi günü kilidi açılacak 9,54 milyon AVAX token 99 milyon dolar değerinde. Bu da AVAX’ın dolaşımdaki arzının %2,8’lik kısmına denk geliyor. Token Unlocks verilerine göre Avalanche ağının dolaşımdaki azının önümüzdeki yıl içerisinde %24,5 oranında arttırılması planlanıyor. Şu anda AVAX’ın toplam arzının %50’sinden fazlası kilitli durumda.

AVAX Neden Düşüyor?

AVAX’ın dolaşımdaki arzının artması, token’in kıtlığını azaltacağından bu gelişme fiyat düşüşleriyle sonuçlanabilir. Kısa vadede dolaşımdaki AVAX arzının artması talebin aynı kaldığı veya azaldığı senaryoda fiyat düşüşlerine yol açacaktır.

Bu duyurunun ardından AVAX fiyatı düşüşe geçti. Ancak AVAX fiyatındaki düşüşte yalnızca token kilit açılımına ilişkin haberler değil aynı zamanda kripto para piyasasındaki düşüş trendi de etkili oldu. Zira kripto para piyasası son bir haftalık süreçte ciddi anlamda değer kaybetti.

Lider kripto para birimi Bitcoin, 25.300 dolara kadar gerileyerek son iki ayın en düşük fiyat seviyesini kaydetti. Tüm bu gelişmelerden önce Temmuz ayında Avalanche (AVAX) 12 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

Sonuç olarak “AVAX neden düşüyor?” sorusuna kripto para piyasasında yaşanan sert çöküş ve yakın zamanda AVAX’ta gerçekleşecek token kilit açılımı örnek gösterilebilir.

CoinGecko’dan aldığımız verilere göre Avalanche (AVAX) 23 Ağustos itibariyle 10,22 dolar seviyesinde işlem görüyor. Popüler kripto para AVAX son bir haftalık zaman diliminde %11 oranında değer kaybetti.

Bununla birlikte AVAX fiyatı 2023 yılının Ocak ayından bu yana %50 oranında düşüş yaşadı.