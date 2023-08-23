Avalanche (AVAX) 2023 yılının başından bu yana %50 oranında değer kaybetti.

Kripto para piyasasında hüküm sürmeye devam eden ayı sezonu, AVAX fiyatını da olumsuz etkiledi. AVAX haftalık bazda %17 oranında değer kaybetti ve 10 doların altına geriledi. AVAX böylelikle son birkaç yılın en düşük fiyat seviyesini kaydetmiş oldu.

Bu düşüşün bir sonucu olarak kârda olan Avalanche cüzdan adreslerinin sayısı tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. IntoTheBlock verilerine göre AVAX yatırımcılarının %99,5’lik kısmı zararda. Veriler, AVAX yatırımcılarının daha önce de bu tür durumlarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Benzer düşüşler, daha önce 2022 yılının Haziran ayında Terra’nın UST ve LUNA adlı kripto para birimlerinin çöküşü sırasında ve yine 2022 yılındaki FTX’in iflasından bir ay sonra yaşanmıştı. Ancak IntoTheBlock, neredeyse tüm AVAX sahiplerinin ilk kez zarara geçtiğini açıkladı.

Avalanche ekosisteminde bu yıl birkaç önemli gelişme yaşandı. Bu gelişmeler arasında Çinli e-ticaret devi Alibaba Cloud ile kurulan ortaklık da yer alıyor. Hatırlanacağı üzere geride bıraktığımız aylarda Alibaba’nın metaverse launchpad’ini başlatmak için Avalanche ile ortaklık kurmuştu.

Öte yandan Avalanche, sektörün diğer önde gelen oyuncularıyla birlikte ödemeler devi Mastercard’ın web3 alanındaki konumunu güçlendirmesi için bir araya gelmişti. Kısa bir süre önce ise Avalanche Vakfı, Gerçek Dünya Varlıklarının (RWA) tokenizasyonuna yatırım yapmak için 50 milyon dolarlık risk sermayesi fonu Avalanche Vista’yı duyurmuştu.

Öte yandan, 2023’ün ilk çeyreğinde USDC stablecoin’inin kısa bir süreliğine dolar sabitinin bozulmasıyla Avalanche üzerindeki işlemlerde ve aktif kullanıcı sayısında bir artışa gerçekleşmişti.

Ancak tüm bu gelişmelere rağmen Avalanche (AVAX) fiyatı önemli bir baskı altında. Zira 26 Ağustos’ta 99 milyon dolar değerinde AVAX token’in kilidi açılacak ve dolaşıma sunulacak. Bu durumun AVAX’taki satış baskısını daha da arttırması bekleniyor.