Avascan verilerine göre 18 Aralık’ta Avalanche ağındaki ortalama gas ücretleri eşi benzeri görülmemiş bir artış yaşayarak 5.110,30 nAVAX’a yani yaklaşık 4,41 dolara yükseldi.

Bu yükselişe Avalanche tabanlı merkezsiz borsa Trader Joe’nun kurucusu @cryptofishx’in “BEEG” takma adıyla Avascription adlı bir ASC-20 standart yazıtını tanıtması yol açtı. Bu gelişmenin ardından 2 saat 15 dakikalık süreçte 4.300 yatırımcı tarafından BEEG’in %35’lik kısmı basıldı.

Trader Joe’nun kurucusunun herhangi bir pratik kullanım alanı ve yol haritası olmayan, sosyal deney olarak tanıttığı BEEG projesi, kısa sürede topluluktan büyük ilgi gördü. Öyle ki piyasaya sürülmesini takip eden 2 saat 15 dakikalık süreçte 4.300 yatırımcı BEEG arzının %35’lik kısmını bastı.

Sonuç olarak yatırımcıların bir anda BEEG projesine yönelmesi, Avalanche ağında tıkanıklık sorunlarına yol açtı. Trader Joe’nun kurucusu, BEEG’in ağda yol açtığı tıkanıklık nedeniyle özür diledi.

Bu sorun, Ethereum Sanal Makinesi (EVM) tabanlı daha büyük bir sorunun parçası. Dune Analytics verilerine göre ağda yazıtlar için harcanan gas ücreti 16 Aralık’ta 8,3 milyon dolarla zirveye ulaştı. Avalanche ağı 16 Ekim’de 8,3 milyon dolarlık toplam işlem ücretinin 5,3 milyon dolarlık aslan payını oluşturuyordu.Onu 2,1 milyon dolarlık işlem ücretiyle Arbitrum One takip etti.

Son 24 saatlik zaman diliminde Avalanche ağındaki işlem ücretlerinin %58’lik kısmı EVM yazıtları için harcandı. Bu oran BNB Chain’de %73 ve zkSync’de ise %48 seviyesinde. Tüm bu ilgi sonucunda 15 Aralık’ta Arbitrum One ağında 78 dakikalık kesinti yaşandı.

Tıpkı Bitcoin Ordinals gibi EVM yazıtları da doğrudan işlemlere gömülü benzersiz dijital koleksiyonlardır. Bitcoin Ordinals çılgınlığının 2023 yılında patlak vermesiyle bu çılgınlık diğer blockchain ağlarına da yansıdı. Mempool.space’in verilerine göre geride bıraktığımız hafta sonu bu çılgınlık blok alanı talebini ve işlem ücretlerini artırarak Bitcoin ağında yaklaşık 280.000 onaylanmamış işleme yol açtı.

Öte yandan Bitcoin ağında işlem ücretlerinin 37 doları aşması, kullanıcıları zor durumda bıraktı.

Bitcoin topluluğunun önde gelen isimlerinden Adam Back, yüksek işlem ücretlerine yol açmasına rağmen Ordinals ve benzeri inovasyonların durdurulamaz olduğunu ve ikinci katman çözümlerin benimsenmesini ve bu alanda daha fazla yenilik yapılmasını teşvik ettiğini belirtti.