İspanya’nın önde gelen futbol kulüplerinden Atletico Madrid, Singapur merkezli kripto para borsası WhaleFin’e dava açmaya hazırlanıyor.

Atletico Madrid’in bu tür bir hazırlık içerisinde bulunma nedeni Singapur merkezli borsanın yaklaşık 44 milyon dolar tutarındaki sponsorluk anlaşmasının gerekliliklerini yerine getirmemesi.

21 Milyon Dolarlık Tazminat Davası

İspanya’nın önde gelen futbol kulüplerinden Atletico Madrid, yaklaşık 44 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması için ödeme yapmayan WhaleFin borsasına karşı yasal işlem başlatmaya hazırlanıyor.

Atletico Madrid, söz konusu kripto para borsasıyla 2022-2023 sezonunda 5 yıllığına anlaşmaya varmıştı. Atletico Madrid, şirketin sözleşme şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle şirkete yaklaşık 22 milyon dolarlık tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

WhaleFin’in sponsorluk anlaşmasının şartlarını yerine getirememe nedeni borsanın çatı şirketi Amber Group’un içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar. 2022 yılında Amber Group yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle Premier Lig ekiplerinden Chealsea ile yaptığı 25 milyon dolarlık sponsorluk anlaşmasını feshetmişti. Bu süreçte Singapur merkezli kripto para borsası 300 çalışanını işten çıkarma kararı aldı.

Inter Milan ve Roma ise DigitalBits ile Ortaklıklarını Sonlandırdı

Tıpkı Atletico Madrid gibi Inter Milan ve Roma da benzer şekilde DigitalBits ile imzaladıkları sponsorluk anlaşmasını feshetti. DigitalBits platformunun iki kulübe toplamda yaklaşık 30 milyon dolarlık sponsorluk ödemesi yapması gerekiyordu.

Roma, DigitalBits platformuyla sponsorluk anlaşmasını 2021 yılının Temmuz ayında imzaladı. O dönemde Roma Zytara Labs ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Inter Milan ise DigitalBits platformuyla vardığı 4 yıllık kol sponsorluğu anlaşması imzalamıştı. 2022-2023 yılı sezonunda bu anlaşma göğüs sponsorluğuna yükseltildi.

2022 yılının Ekim ayında konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Inter Milan, DigitalBits ile sorunlar yaşadığını ve yeni bir forma sponsoru arayışlarına başladığını duyurdu. İnter bu yılın Mart ayında DigitalBits’in 93 milyon dolarlık sponsorluk anlaşmasına rağmen hiçbir şekilde ödeme yapmadığını bildirdi.

Dolayısıyla Inter Milan ve Roma kulüpleri bu şirketle olan ortaklıklarını feshetti.