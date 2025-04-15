ABD’nin Çin’e yönelik gümrük vergileriyle ilgili belirsizlik sürerken, Japonya merkezli Metaplanet 3.78 milyar yen yani yaklaşık 26.3 milyon dolar değerinde Bitcoin satın aldı.

Tokyo borsasında işlem gören ve “Asya’nın Strategy’si” olarak anılan Metaplanet, bu son alımla birlikte toplam 4 bin 525 BTC’ye ulaştı. Şirket, yıl sonuna kadar bu sayıyı yüzde 470 oranında artırarak 10 bin BTC’ye çıkarmayı hedefliyor.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, alınan 319 adet Bitcoin’in ortalama birim fiyatı yaklaşık 82 bin 549 dolar oldu.

Bu yatırım, dijital varlıkların jeopolitik gerilimler karşısında zorlandığı bir döneme denk geldi. Bitcoin, pazar günü Asya saatlerinde yüzde iki değer kaybederek 83 bin 482 dolara geriledi. Bilindiği üzere, ABD’nin Çin’e yönelik ticaret politikasına ilişkin çelişkili mesajlar, yatırımcıları tedirgin ediyor.

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Öte yandan geleneksel piyasalar daha dirençli. Trump yönetiminin Çin’den gelen elektronik ürünlere yönelik yeni vergilerle ilgili açıklamalarına rağmen Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde birin üzerinde, S&P 500 vadeli işlemleri ise yüzde 0.7 oranında yükseldi.

Akıllı telefonlar ve çipler, önerilen yüzde 10’luk “karşılıklı vergi”den geçici olarak muaf tutulsa da, Trump pazar gecesi Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada bu ürünlerin yüzde 20’lik ayrı bir ulusal güvenlik vergisine tabi kalacağını belirtti. Ticaret Bakanı Howard Lutnick, önümüzdeki iki ay içinde sektör bazlı yeni vergilerin duyurulacağını söyledi.

Pazartesi sabah saatlerinde Bitcoin, son 24 saatte yalnızca yüzde 0.4’lük artışla 84 bin 990 dolardan işlem görürken, Ether yüzde 1.8 artarak 1,638 dolara ulaştı. Piyasa değeri en yüksek ilk 10 kripto para ise hafif artış ya da yatay seyir gösterdi.