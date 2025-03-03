Asya’daki kriptoyla ilgili hisseler, ABD Başkanı Donald Trump’ın pazar günü yaptığı sosyal medya paylaşımlarının ardından ciddi kazançlar elde etti.

Japonya merkezli Metaplanet hisseleri pazartesi günü yüzde 21.15 yükselerek 3.310 yenden 4.010 yene çıktı. Şirket, aynı gün yaptığı açıklamada, toplam varlıklarını 2.391 BTC’ye çıkarmak için 156 BTC daha satın aldığını ve bunun karşılığında 13.4 milyon dolar ödediğini duyurdu.

Hong Kong merkezli kripto şirketi OKG Tech’in hisseleri ise bugün yüzde 42.6 oranında artarak 0.184 Hong Kong dolarından işlem gördü.

Çinli oyun geliştiricisi ve Asya’nın halka açık en büyük Bitcoin yatırımcısı olan Boyaa Interactive, Hong Kong borsasında işlem gören hisselerinin yüzde 23 yükselerek 4.17 Hong Kong dolarına ulaştığını açıkladı. Şirket, pazar günü yaptığı duyuruda 7.95 milyon dolar karşılığında 100 BTC daha satın aldığını ve toplam Bitcoin varlıklarının 3.350 BTC’ye ulaştığını belirtti.

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Japonya’nın Nikkei 225 endeksi pazartesi günü yüzde 1.7 artarken, Güney Kore’nin Kospi endeksi yüzde 3.39 değer kaybetti. Hong Kong’un Hang Seng endeksi ise yüzde 0.29’luk hafif bir yükseliş gösterdi. Şanghay Bileşik Endeksi ise yüzde 0.12 düşüş yaşadı.

Asya’daki kripto hisselerindeki bu yükseliş, Trump’ın sosyal medya paylaşımlarının ardından başlayan ve pazar gününden bu yana devam eden genel kripto piyasası rallisiyle aynı zamana denk geldi. Trump, Bitcoin ve Ethereum’un yanı sıra ABD’nin kripto rezervine Solana (SOL), XRP ve Cardano (ADA) gibi altcoinlerin de dahil edilebileceğini açıkladı.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 6.9 değer kazanarak 92 bin 326 dolardan işlem gördü. Gün içinde 94 bin dolar seviyesini aşarak güçlü bir yükseliş gösterdi.