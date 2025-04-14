Hindistan’ın en büyük çay üretim bölgesi Assam, üretimden satışa kadar tüm süreçlerde şeffaflığı ve verimliliği artırmak amacıyla blokzincir ve yapay zekâ teknolojilerini çay sektörüne entegre etmeye hazırlanıyor.

Emsal teşkil eden bu yenilikçi adımın, ülkenin küresel çay ticaretindeki konumunu güçlendirmesi bekleniyor.

Dünyanın en büyük ikinci çay üreticisi konumundaki Hindistan’da çay endüstrisinin kalbi sayılan Assam, ülke üretiminin yarısından fazlasını tek başına karşılıyor. Yeni sistemle birlikte dijital bir açık artırma platformu kurulacak. Böylece üreticiler, alıcılar ve satıcılar daha adil fiyatlarla güvenli işlemler gerçekleştirebilecek. Şeffaflık artarken, fiyat manipülasyonunun da önüne geçilmesi hedefleniyor.

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Assam Maliye Bakanı Ajanta Neog’un 2025-2026 bütçesinde yer verdiği açıklamaya göre, Hindistan’ın ilk yapay zekâ destekli blokzincir tabanlı çay açık artırma platformu bu bölgede kurulacak. Projenin, Assam’ı sadece Hindistan’da değil, dünya çapında da çay ticaretinin merkezi haline getirmesi bekleniyor.

Küçük Üreticiye Büyük Destek

Yeni sistem, küçük üreticilerin de büyük çiftçilerle aynı fırsatlara sahip olmasını sağlayacak. Yapay zekâ destekli algoritmalarla fiyatlar veri temelli belirlenecek, blokzincir sayesinde işlemler hem güvenli hem de dolandırıcılığa karşı korunaklı olacak. Ayrıca tedarik zinciri de daha izlenebilir hale gelecek.

Assam sadece çayla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda Hindistan’ın ilk yapay zekâ tabanlı deepfake karşıtı ve siber güvenlik laboratuvarını da kurmaya hazırlanıyor. Bütçede yer alan bilgilere göre, Assam Polisi bu yeni merkezle birlikte dijital tehditlere karşı daha güçlü bir savunma mekanizması geliştirecek.