Pi Network’ün yerel token’ı Pi Coin, yatırımcıların merkezi borsalara yönelmesi ve hızla artan token arzı nedeniyle yeniden düşüşe geçti.

Fiyat, salı günü 0,7382 dolara kadar gerileyerek son bir haftada yüzde 13, mayıs ayındaki zirveden bu yana ise yüzde 54 değer kaybetti.

Milyonlarca Token Borsalara Aktarıldı

Zincir üstü verilere göre, son 24 saat içinde merkezi borsalara aktarılan Pi miktarı 3 milyon 75 bini geçti. En yüksek giriş 1 milyon 474 bin adetle OKX borsasında kaydedildi. Bitget’e 20 bin 790, MEXC’e 460 bin 834 ve Gate.io’ya ise 1,1 milyon Pi Coin gönderildi. Bu hareketlilik, yatırımcıların pozisyonlarını kapatmaya başladığını ve satış baskısının hızlandığını ortaya koyuyor.

Arz Artıyor, Talep Geriliyor

Ağ üzerinde kilidi açılan token sayısındaki hızlı artış da fiyat baskısını artıran bir diğer unsur. Haziran ayında 263 milyon, temmuzda 233 milyon, ağustosta ise 132 milyon Pi Coin’in dolaşıma girmesi bekleniyor. Yıl boyunca toplamda 1 milyar 519 milyon token piyasaya sürülecek; bu da ayda ortalama 132 milyon yeni arz anlamına geliyor.

Ancak aynı dönemde talep tarafında zayıflama dikkat çekiyor. Arzın hızla artması ve alıcı ilgisinin azalması, fiyatlar üzerindeki baskıyı artırıyor.

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Sosyal İlgi de Düşüşte

Yatırımcı ilgisinin azaldığına dair veriler sosyal medya etkileşimlerinden de okunabiliyor. Santiment verilerine göre, Pi Coin’in sosyal hakimiyet oranı nisan ayında yüzde 1,15 seviyesindeyken, bugün yüzde 0,24’e geriledi. Sosyal medya platformlarındaki etkileşim hacmi de yıl içindeki zirvesi olan 182’den 20’ye düştü.

Teknik Görünüm Negatif

Sekiz saatlik grafikte Pi Coin’in 12 Mayıs’ta gördüğü 1,6677 dolarlık zirveden itibaren düşüş trendi izlediği görülüyor. Fiyat, şu anda 0,7500 dolar civarında işlem görüyor ve 25 periyotluk üssel hareketli ortalamanın altında kalmayı sürdürüyor. Yüzdelik Fiyat Osilatörü de sıfır çizgisinin altına düştü.

Grafikte oluşan düşüş yönlü bayrak formasyonu, yeni bir satış dalgasının habercisi olabilir. Teknik olarak ilk destek seviyesi 0,6300 dolar. Bu bölgenin altına inilmesi durumunda, 5 Nisan’da görülen 0,40 dolarlık dip seviye yeniden test edilebilir.