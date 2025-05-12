AAVE, kripto piyasasındaki yükseliş dalgasına katılarak 6 Mart’tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

7 Nisan’da 113,50 dolara kadar gerileyen AAVE, son bir haftalık süreçte yüzde 26,1 artarak 223,24 dolardan işlem görüyor. Bu artışla birlikte piyasa değeri 3,3 milyar doları aştı.

Borsalardaki Arz Düşüyor

CoinGlass verileri, yatırımcıların AAVE toplamaya devam ettiğini ortaya koyuyor. Özellikle Ethereum’un 2.600 dolardaki kritik direncine yaklaşması, AAVE’ye olan ilgiyi artırdı. Borsalarda tutulan AAVE miktarı bir haftada 4,87 milyondan 4,76 milyona gerileyerek toplam arzın yalnızca yüzde 29,74’üne düştü. Arzın azalması, satış baskısının düştüğüne ve yatırımcıların uzun vadeli pozisyon aldığına işaret ediyor.

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DeFi Sektöründe Zirvede

AAVE, merkeziyetsiz finans alanında liderliğini sürdürüyor. DeFi Llama verilerine göre, platformda kilitli toplam değer son 30 günde yüzde 35 artarak 24,2 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, 21,6 milyar dolar ile ikinci sırada yer alan Lido’yu geride bıraktı. Ayrıca, AAVE’nin yılbaşından bu yana elde ettiği işlem ücretleri 224 milyon dolara yükseldi.

Teknik Görünüm: Hedef 400 Dolar

Teknik analizde, AAVE fiyatının 7 Nisan’da 113,50 dolardan toparlandığı görülüyor. Fiyat, 50 günlük üssel hareketli ortalamanın üzerine çıktı ve 1.000 dolarlık psikolojik seviyeyi geçti. Göreceli Güç Endeksi 75 seviyesine ulaşarak aşırı alım bölgesine girdi. MACD göstergesi ise pozitif bölgeye geçti.

Öte yandan grafikteki “düşen takoz” formasyonu, fiyatın 400 dolara kadar yükselebileceğini işaret ediyor. Bu seviye, aralık ayında görülen en yüksek fiyat olarak öne çıkıyor. Ancak 170 dolar altına bir düşüş, yükseliş senaryosunu geçersiz kılabilir.