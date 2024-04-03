Arweave nedir? Kim geliştirdi? Arweave’i diğer blockchain’lerden farkı kılan ne? AR ne işe yarıyor?

Soruların cevabını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Arweave Nedir?

Arweave, blockchain tabanlı merkeziyetsiz bir veri saklama platformudur. Platform, bir tür küresel sabit disk işlevi görüyor.

Arweave, uzun süreli veri saklama çözümü olarak geliştirildi. Blockchain’e tüm veriler, “sonsuza kadar” saklanmak üzere depolanıyor.

Kim Geliştirdi?

Arweave, doktora öğrencisi iki İngiliz Sam Williams ve William Jones tarafından geliştirildi. Proje, 2017’de Archain olarak başlatıldı.

Projenin ismi Şubat 2018’de Arweave olarak değiştirildi. Mainnet ise Haziran 2018’de resmen başlatıldı.

Arweave’in Özellikleri

Arweave blockchain’inde word belgesi, pdf, mp3, video ve filmler gibi çok çeşitli belge türleri saklanabiliyor.

Blockchain’in “permaweb” adlı özelliği, internet sitesi ve uygulamaları saklama imkanı sunuyor. Blockchain’e işlenen uygulama ve siteler, tıpkı normal internet gibi çalışmaya devam ediyorlar. Yalnızca merkeziyetsiz bir şekilde ve kalıcı olarak endekslenmiş oluyorlar. Normal internette kapatılan, değiştirilen veya erişilemez hale gelen site ve uygulamalara Arweave üzerinden kolayca erişilebiliyor.

Arweave protokolü HTTP protokolü temel alınarak geliştirildi. Dolayısıyla Chrome ve Brave gibi web tarayıcıları yoluyla da Arweave’de depolanan veriler kullanılabiliyor.

Arweave, blockchain üzerinde fikir birliğine varmak için kendine özgü erişim ispatı (proof of access) adlı bir konsensüs mekanizması kullanıyor. “Blockweave” adı da verilen bu doğrulama mekanizması, PoW ağlardaki gibi yüksek bir enerji sarfiyatına yol açmıyor, hatta harcanan enerji zamanla azalıyor.

Arweave madencileri, elektrik harcayarak rekabet etmek yerine sistemdeki verilerin mümkün olduğu kadar çok kopyasını sağlamak için rekabet ediyorlar. Blockchain boyutu arttıkça, madencilik sürecinde harcanan enerji de azalıyor.

Blockchain’de blok oluşturmak için önceki tüm verilerin değil, yalnızca rastgele bir kısmının doğrulanması yetiyor. “Blockshadow” adı verilen bu yöntem, blok oluşturma süresi ve masrafı epey azalıyor.

Bir blok 1.000’e kadar işlem barındırabiliyor. Ancak bu işlemlerin tek bir dosya için gerçekleştirilmesi şart değil. Tek bir işlem, çok sayıda dosyayı veya işlem grubunu temsil edebiliyor. Bu da Arweave’de sınırsız boyutta veri depolanabilmesi demek.

Avalanche, Arbitrum ve Polygon kullanıcıları bu ağlar üzerinde Arweave’de doğrudan depolama yapabiliyor. Arweave’in en büyük partnerlerinden biri Solana. Solana, tüm defter verilerini Arweave’de saklıyor.

AR Ne İşe Yarıyor?

AR’nin en temel işlevi bir ödeme aracı olması. AR, Arweave ağında veri saklamak isteyenler tarafından ödeme yapmak için kullanılıyor. Bu ödeme tek seferliğine yapılıyor. Tek seferlik ödeme ile verinin en az 200 yıl depolanacağı garanti ediliyor.

AR, blockchain için veri depolayan madencilere de ödeniyor. Burada amaç, madencileri veri depolamaya teşvik etmek.

AR, ayrıca Binance, OKX, Bybit ve Gate gibi birçok kripto para borsasında listeleniyor. Serbest piyasada işlem gören ve değeri değişen kripto parayı bir yatırım aracı olarak kullanmak da mümkün.