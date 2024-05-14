CoinGate, Shiba Inu topluluğunun SHIB token’lerini Airbnb rezervasyonu yapmak, Steam veya Playstation oyunları satın almak, Nike ve Zolando’dan alışveriş yapmak için kullanabileceğini açıkladı.

Özet:

Blockchain tabanlı ödeme sağlayıcısı CoinGaye, Shiba Inu (SHIB), Polygon (MATIC) ve Binance Smart Chain (BSC) entegrasyonunu duyurdu.

Bu duyurunun ardından SHIB fiyatı bir miktar artış gösterdi.

Litvayanya merkezli ödeme sağlayıcısı CoinGate, popüler memecoin SHIB’i ödeme yöntemi olarak kabul eden en son platform oldu. CoinGate bununun için SHIB’i Polygon ve Binance Smart Chain ile entegre etti. CoinGate cephesinden yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi:

SHIB’i seviyoruz. Bunu kanıtlamak adına Polygon ve Binance Smart Chain için SHIB desteği ekledik. Shiba Inu topluluğu, SHIB’nizi Airbnb rezervasyonu yapmak, Steam ile PS5’te en yeni oyunları almak, Nike ile Zalando’da da alışveriş yapmak ve daha fazlası için kullanın!

CoinGate, geleneksel finans ile kripto para piyasası arasında bir köprü görevi görerek işletmelerin kripto para alım-satım, yönetim ve ödeme alma işlemlerini gerçekleştirmesine olanak sağlıyor.

Şu anda CoinGate ile çalışan ünlü markalar arasında Airbnb, Nike, Spotify, Walmart, IKEA, Uber yer alıyor. 13 Mayıs’ta duyurulan gelişmenin ardından SHIB %14 oranında değer kazandı ve piyasa değeri 7 milyar dolara yaklaştı.

“Dogecoin Katili” lakabıyla 2020 yılının yaz aylarında piyasaya sürülen Shiba Inu (SHIB) birkaç yıl içerisinde kripto para piyasasındaki en popüler projelerden biri haline geldi. Shiba Inu’yu benimseyen kripto para platformları arasında Binance, Kraken, Coinbase, Gemini, OKX, KuCoin, GroveX ve çok daha fazlası yer alıyor.