Kripto para sektörünün önde gelen isimlerinden Arthur Hayes, yatırımcı James Wynn’in son işlemlerine dair dikkat çekici iddialarda bulundu.

Hayes’e göre, Wynn’in Bitcoin’e yönelik milyar dolarlık pozisyonu gerçek olmayabilir; asıl amaç sosyal medyada ilgi toplamak ve airdrop kazanmak olabilir.

Wynn’in Bitcoin Pozisyonu Tartışma Yarattı

Geçmişte bir milyar doları aşkın Bitcoin pozisyonlarıyla gündeme gelen Wynn, kısa süre önce 126 bin 116 adet HYPE token’ını satarak yaklaşık 4,13 milyon dolarlık kâr elde etti. Ortalama 24,84 dolardan aldığı token’ları 32,72 dolardan satan yatırımcı, bu işlemiyle yüzde 31,9’luk bir getiri sağladı. İşlemin ardından platformdan tüm USDC varlıklarını çekerek 17,5 milyon dolarlık net zararla vadeli işlemlere ara verdiğini duyurdu.

Ancak BitMEX’in kurucularından Arthur Hayes, bu hamlelerin arkasında farklı bir strateji olabileceğini savundu. Hayes’e göre, Wynn sosyal medyada dikkat çekmek ve ileride alacağı HYPE airdrop’unu artırmak için bu adımları attı.

Ayrıca Hayes, gerçekten bu büyüklükte bir pozisyon alınsaydı bunun kamuoyuna açıklanmayacağını, çünkü bu durumun kullanıcıyı hedef haline getirebileceğini vurguladı.

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“Kayıp Yok, Stratejik Hamle Var”

Hayes, Wynn’in pozisyonunu farklı cüzdanlara bölerek riskten korunmuş olabileceğini, işlem ücretlerinden doğan kaybın ise airdrop’tan elde edilen token’larla dengelenmiş olabileceğini ifade etti.

Hyperliquid’in Geleceği Belirsiz

Hayes, konuşmasında Hyperliquid platformuna yönelik bazı endişelerini de dile getirdi. Ona göre, ABD merkezli dev platformlar olan Coinbase ve Robinhood vadeli işlemler sunmaya başladığında, Hyperliquid’in kullanıcılarının önemli bir kısmı bu daha erişilebilir ve düzenlemeye tabi platformlara kayabilir. Hayes, bu geçişin özellikle kaldıraç oranı yerine güvenlik ve kullanım kolaylığını önceleyen kullanıcılar açısından mümkün olduğunu belirtti.