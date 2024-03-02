BitMEX kurucusu Arthur Hayes son dönemin popüler memecoin’lerinden Dogwifhat’a (WIF) ilişkin fiyat tahmininde bulundu.

Hayes, balina aktivitesindeki ve fiyattaki artış nedeniyle WIF fiyatının 2 dolara yükselebileceğini öngörüyor.

Solana tabanlı popüler memecoin projesi Dogwifhat (WIF) son 7 günde %336, son bir aylık süreçte ise %477’lik devasa bir yükseliş yaşadı. Böylelikle WIF son dönemde yatırımcıların gözde kripto paralarından biri oldu.

Yangına körükle giden Arthur Hayes, WIF için 2 dolarlık bir fiyat tahmininde bulundu. Söz konusu tahmin, WIF’in günlük bazda %40 oranında değer kazandığı sırada geldi.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Arthur Hayes, WIF’in potansiyeline güven duyduğunu belirterek 2 dolarlık fiyat tahmininde bulundu:

Şapkayı takmaya devam edeceğim. WIF = 2 dolar. Hadi bunu gerçekleştirelim ailem. Köpek parasından elde ettiğiniz serveti nasıl harcayacaksınız?

Arthur Hayes’in bu tahmini, Dogwifhat’ın (WIF), Robinhood’da listelenmesinin ardından 1 dolar seviyesinin üzerine yükselmesinin ardından geldi. Arthur Hayes’in bu iyimser tahmini, Solana tabanlı memecoin’e olan yatırımcı güvenini arttırdı.

Balinalar WIF’e İlgi Gösteriyor

Kripto para analitik platformu Lookonchain’in verileri WIF’teki güncel balina faaliyetlerini gözler önüne seriyor. Lookonchain verileri kısa bir süre önce bir balinanın Binance borsasından yaklaşık 918.000 dolar değerine 673.394 WIF satın aldığını gösteriyor. Söz konusu balina bu WIF token’leri 1,36 dolar ortalamayla satın aldı.

Söz konusu balina daha önce de 0,71 dolar ortalamayla 2 milyon dolar değerinde 2,82 milyon WIF token satın almıştı. Balina şu anda WIF’e yaptığı yatırımlar nedeniyle 1,35 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kâra sahip. Bu tür balina aktiviteleri ayrıca WIF’in gelecekteki potansiyeline duyulan inancı yansıtıyor.

Öte yandan CryptoPotato olarak bir süre önce WIF’e 310 dolarlık yatırım yapan bir balinanın bu yatırımından 3 ayda 1,4 milyon dolar kâr elde ettiğini bildirmiştik.

2 Mart 2024 tarihi itibariyle Dogwifhat (WIF) 1,28 dolar seviyesinde işlem görüyordu. WIF tüm zamanların en yüksek seviyesini de bugün 1,44 dolarla kaydetti.