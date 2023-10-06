BitMEX’in kurucu ortağı ve eski CEO’su Arthur Hayes, finans dünyasında insanlık tarihinin şimdiye kadarki en büyük boğa sezonunun yaklaştığına inanıyor.

Arthur Hayes, kısa bir süre önce bir kez daha gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hayes, Bitcoin (BTC) fiyatının 3 yıl içerisinde 750.000 ila 1.000.000 dolar arasında yükseleceğini öngörüyor. Hayes’in bu öngörüsü, diğer birçok analist tarafından yapılan BTC fiyat tahminlerine kıyasla çok daha yüksek.

Şimdiye Kadarki En Büyük Boğa Sezonu

3 Ekim Salı günü Impact Theory’ye röportaj veren Arthur Hayes, Bitcoin’in 2023 yılında 25.000 dolar ile 30.000 dolar aralığında yatay bir seyirde işlem göreceğini belirtti. Hayes, BTC’nin 2024 yılında ise 69.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin üzerine çıkacağını ifade etti.

Hayes’e göre 2024 yılında Bitcoin’deki yükseliş, reel faiz oranlarını negatif hale getiren ve yatırımcıları riskli piyasalarda getiri aramaya devam etmeye teşvik eden büyüyen bir ekonomi tarafından desteklenecek.

Arthur Hayes, 2024 yılında Bitcoin’de yükselişe yol açabilecek faktörler arasında Nisan ayında gerçekleşeceği öngörülen blok ödülü yarılanmasına ve BlackRock da dahil olmak üzere dev finansal kurumlar tarafından yapılan spot Bitcoin ETF başvurularının olası bir şekilde onay almasına yer verdi.

Hayes, yarılanmanın gerçekleşmesi ve spot SEC’in Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakması durumunda asıl partinin o zaman başlayacağına inanıyor.

Arthur Hayes, 750.000 dolar ile 1.000.000 dolarlık BTC fiyat tahmininde bulunarak 2026 yılına işaret etti. Hayes, bir sonraki boğa sezonunun, insanlık tarihinde gelmiş geçmiş en büyük boğa sezonu olacağına inanıyor.

Arthur Hayes’in bu öngörüsü yalnızca Bitcoin’le de sınırlı değil. Nasdaq, S&P500, diğer hisse senedi endeksleri ve emlak sektöründe de patlama yaşanacağını öngörüyor.

Yapay Zeka’ya Yönelik Yatırımlarda Patlama Yaşanacak

Dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin, küresel tahvil piyasasının çökmemesi için daha önce hiç basmadıkları miktarda para basacağını iddia etti. Arthur Hayes, bu para basımının yapay zeka çılgınlığıyla birleşeceğini ve şimdiye kadar gördüğümüz en büyük teknoloji patlamasını” başlatacağını belirtti.

Arthur Hayes geçmişte kaleme aldığı makalelerinde yapay zeka platformlarının günlük operasyonlarını yürütmek için merkezsiz bir para birimine ihtiyaç duyacağını ve dolayısıyla Bitcoin’i (BTC) tercih edeceğini öne sürmüştü.

BitMEX’in kurucu ortağı ayrıca Fed’in faiz oranlarını düşürmeye yönelik yeni bir politikaya geçmesi durumunda hem kripto para piyasasına hem de yapay zeka alanına daha fazla yatırım yapmayı planladığını belirtti.