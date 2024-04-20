Bitcoin ile altını kıyaslayan Hayes, BTC’nin daha iyi bir çözüm olduğunu söyledi.

BitMEX Kurucu Ortağı Arthur Hayes, ABD, Çin ve Japonya gibi ekonomi devlerinin para politikalarını yorumlarken, Bitcoin’in büyüyen merkez bankası bilançoları için uygun tek çözüm olduğunu söyledi.

Hayes, söz konusu açıklamaları Dubai’de gerçekleştirilen Token2049 konferansı sırasında yaptı.

Hayes, söze reel getirilerin negatif olmayaca devam edeceğini söyleyerek başladı. Fed ve ABD Hazine Bakanlığı da bu durumu korumaya çalışıyor, çünkü daha düşük oranlar ile borç alabiliyorlar.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu trend korunursa, Bitcoin ve diğer kripto paraların değeri artabilir. Reel getirilerin yükselmesi gibi çok düşük olan bir ihtimal gerçekleşirse, kripto para fiyatlarında da düşüş gözlenebilir.

Hayes, ABD ve diğer ülkelerin açıkladığı GSYİH verilerinin yapay olduğunu ve halkı dizginlemek için açıklandığını düşünüyor.

Hayes’e göre itibari para politikasına çözüm, bu alanın dışında yatıyor. Binlerce yıldır var olan altın, tarihsel olarak tercih edilen varlık oldu. Ancak kendisinin sahip olduğu olumlu özelliklerin tümünü bulunduran, negatif özelliklerini çözen alternatif bir varlık bulunuyor: Bitcoin.

Altını taşıması özellikle de miktar artınca zor, BTC ise tamamen dijital. Devletin altına el koyma ihtimali de bulunuyor. Bitcoin için ise böyle bir ihtimal söz konusu değil.

ABD’nin para politikasının değişmeyeceğini öngören Hayes, insanların Bitcoin’e yönelmesi gerektiğini ekledi. Hayes’e göre, BTC’nin yükselişi 100 bin dolarda son bulmayacak. Kripto paranın önümüzdeki yıllarda 750 bin dolara yükselmesi, Hayes için oldukça yüksek ihtimal.