Kripto para borsası BitMEX’in kurucusu Arthur Hayes, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) artık krize karşı yapabileceği fazla bir şey kalmadığını söylüyor. Hayes’e göre piyasalar sallanıyor ve bu durum ciddi bir ekonomik krizin habercisi olabileceğini düşünüyor.

Arthur Hayes, sosyal medyadaki paylaşımında, “Hisse senetleri düşüyor, tahvil faizleri yükseliyor. Bu çok kötü bir işaret,” dedi. Çünkü bu iki şeyin genelde aynı anda yükselmesi ya da düşmesi beklenir. Birbirine zıt hareket etmeleri, yatırımcıların hem geleceğe hem bugüne dair endişeli olduğunu gösteriyor.

Hayes’e göre, ABD Hazinesi (yani devletin kasası), yeni tahvil satışlarını iptal edip elindeki parayı piyasaya sürerse, bu doğrudan bir para basımı olmasa da aynı etkiye sahip. Bu hamle, kısa vadede piyasayı rahatlatabilir ama uzun vadede enflasyonu tetikleyebilir. Hayes bu senaryoyu “gizli para basımı” olarak nitelendiriyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, şimdilik sessiz. Ancak piyasalar Mayıs ayında faiz indirimi geleceğini düşünmeye başladı. Hayes ve bazı yatırımcılar bu indirimin kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Ancak diğer uzmanlara göre bu, yatırımcılar tarafından “Fed pes etti” şeklinde algılanabilir. Bu da uzun vadeli faizlerin yükselmesine, yani borçlanma maliyetlerinin artmasına neden olabilir.

Peki Tahvil Faizi Nedir?

Basitçe anlatmak gerekirse, tahvil faizi devletin borç almak için ne kadar “faiz” ödediğidir. Bu faizler yükseldiğinde, devletin ve şirketlerin borçlanması daha pahalı hale gelir. Bu da yatırımları ve tüketimi yavaşlatır.

Şu anda 10 yıllık ABD tahvil faizi %4,386’ya kadar çıktı. Bu oran Şubat’tan bu yana en yüksek seviye. 2 yıllık tahvil faizi ise %3,76 ile dikkat çekiyor.

Trump yönetimi, Çin’e yeni gümrük vergileri getirdiğini açıkladı. Bu da ekonomiye baskı yapan bir gelişme. Trump’ın ekibi, bu vergilerin faizleri düşürdüğünü savunuyor ama rakamlar, tahvil faizlerinin yeniden yükselişe geçtiğini gösteriyor.

Arthur Hayes’e göre Fed artık köşeye sıkışmış durumda. Ne yapsa bir riski olacak. Sessiz kalmak piyasayı tedirgin ediyor, faiz indirmekse “kriz kapıda” mesajı verebilir. Kısacası, piyasalar diken üstünde. Fed’in atacağı her adım, hem kripto hem de geleneksel yatırım dünyasında büyük etki yaratabilir.