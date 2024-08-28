BitMEX kurucu ortağı, yeni makalesinde Fed’in faiz indirimini kısa süreli enerji patlamasına benzetti.

BitMEX Kurucu Ortağı Arthur Hayes, “Enerji Patlaması (Sugar High)” adlı yeni makalesinde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) olası faiz indiriminin kısa vadeli etkilerine değindi.

Hayes’e göre Bitcoin gibi varlıklar, enflasyon tehlikesini atlatan likit küresel finans piyasalarından da fayda sağlayabilir.

Yen ABD Piyasalarının İşleyişini Bozabilir

Fed Başkanı Jerome Powell, 23 Ağustos’ta Jackson Hole’de yaptığı konuşmada faiz oranlarının eylül ayında indirilmeye başlanmasının planlandığını söyledi.

İlgili: Fed “Faizleri İndireceğiz” Dedi, Bitcoin Yükseldi

Faiz indirimi tüketiciler için iyi bir haber, çünkü ev kredisi, kredi kartları ve araba kredilerinin faiz oranları düşüyor ve borç alıp harcamak daha kolay hale geliyor. Resesyondan kaçınmaya çalışan Fed, faiz indirerek ekonomiyi canlandırmayı ve istihdamı artırmayı planlıyor.

Hayes’e göre faiz indiriminin etkileri, tıpkı işlenmiş şekerli ürünlerin kısa vadeli enerji patlaması sağlaması gibi kısa süreli olacak. Hayes, ekonominin uzun vadede iyileşmesi için faiz oranlarında indirim değil, artış yapılması gerektiğini düşünüyor.

Fed, açlık başlamadan şekeri artırmaya çalışıyor. Tamamen ekonomik açıdan bakacak olursak, Fed faizleri indirmek yerine yükseltmeli.

BitMEX kurucu ortağı, Powell’in duyurusunu Japon yenini de etkilediğine değindi. Faiz indirimi, yen ve dolar arasındaki faiz farkını azaltarak yenin cazibesini artırabilir. Hayes’e göre yenin güçlenmesi küresel piyasaları, özellikle dolar ile ölçülen varlıkları baskılayarak kargaşaya yol açabilir.