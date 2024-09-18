BitMEX kurucu ortağına göre Fed’in faiz indirimi, enflasyonu tetikleyerek Japon yenine güç kazandırabilir ve riskli varlık piyasalarını çökertebilir.

BitMEX Kurucu Ortağı Arthur Hayes, Fed’den beklenen faiz indiriminin kötü bir fikir olduğunu tekrar dile getirdi.

Token2049 etkinliğinde CoinDesk’e konuşan Hayes, Fed faiz indirdikten sonra kripto paralar gibi riski varlıkların çökme riski taşıdığını söyledi.

Faiz İndirimi Kötü Bir Fikir

Fed, faiz kararını önümüzdeki saatlerde duyuracak. Merkez bankası 2020’den beri pandeminin yarattığı sorunlar ile mücadele için faiz yükseltiyor. Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz ay yaptığı konuşma ile piyasada uzun süredir beklenen faiz indirimi için beklentileri yükseltti. Faiz oranlarının düşürülmesi, dolaşımdaki para miktarını artırıyor.

Ancak Hayes’e göre faiz indirimi, ülke düzeyinde likiditeyi artırırken, uykuya geçen enflasyon canavarını yeniden uyandırabilir. Bu durum Japon yenine güç kazandırabilir ve kriptolar dahil yaygın olarak dolara karşı fiyatlanan varlıklarda düşüş trendi başlatabilir.

Faiz indirimi kötü bir fikir, çünkü enflasyon ABD’de hala bir problem. Yapışkan fiyat baskılarının en büyük sorumlusu ise hükümet. Kredi almak ucuzlarsa, enflasyon yükselir.

Hayes, geçtiğimiz ay yayınladığı bir blog gönderisinde faiz indirimi geçici şeker yükselmesine benzetmişti. Faizin düşmesi, kripto para piyasalarında tıpkı şekerli yiyeceklerin enerjiyi hızlı fakat geçici olarak yükseltmesi gibi fiyatların fırlamasına yol açabilir.

Powell’in ağustos ayında yaptığı konuşmadan beri, dolar ve yen arasındaki faiz farkı da azaldı. Analistler, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) Fed faiz indirdikten hemen sonra faiz artırmasını bekliyor.