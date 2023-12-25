BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes, tüm Bitcoin’lerin bir avuç kurumun kontrolüne geçmesi halinde blockchain’in gerçek bir kullanım alanı olmayacağını ve BTC’lerin bir daha asla hareket etmeyeceğini öngördü.

Arthur Hayes, kripto para sektöründe heyecanla beklenen spot Bitcoin ETF’lerinin, Bitcoin ağını tamamen yok edeceğine inanıyor. Kısa bir süre önce “Açıklama” başlıklı bir blog gönderisi kaleme alan Arthur Hayes, dolaşımdaki tüm BTC’lerin, ETF’ler için yarışan geleneksel finans varlık yöneticilerinin eline geçmesi durumunda Bitcoin’in ölebileceğini iddia etti.

Bitcoin Yok Edilebilir mi?

Arthur Hayes, bu tahminini Bitcoin ile insanlığın şimdiye kadar kullandığı diğer para birimleri arasındaki farka dayandırıyor. Hayes, Bitcoin’in aksine altın ve fiat gibi parasal varlıkların fiziksel olarak var olduğunu belirtti. Hayes, Bitcoin’in ise hareket ettikçe bir değerinin olduğunu ifade etti.

Bitcoin’in arzı 21 milyon ile sınırlı ve son BTC’nin 2140 yılında çıkarılacağı öngörülüyor. Sonrasında Bitcoin ağında madenciler blok ödülü kazanamayacak. Bu da madencilerin yalnızca Bitcoin ağı kullanıldıkça var olacağı anlamına geliyor. Aksi taktirde Bitcoin’ler hareket ettirilmezse madenciler işlem ücreti elde edemeyecek ve faaliyetlerini sonlandıracak. Madencilerin olmadığı bir denklemde ise Bitcoin ağının hayatta kalma şansı bulunmuyor. Sonuç olarak Bitcoin’lerin hareket ettirilmemesi, doğrudan Bitcoin’in ölümüyle sonuçlanabilir.

Spot Bitcoin ETF’leri için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) başvuruda bulunan BlackRock gibi geleneksel varlık yöneticileri, ürün lansmanına hazırlık olarak önde gelen dijital varlığı biriktiriyor.

Bitcoin’in Geleceği

Arthur Hayes, gelecekte Batı ve Çin merkezli dev varlık yönetim şirketlerinin dolaşımdaki tüm BTC’leri kontrol ettiği bir gelecek görüyor. Arthur Hayes böyle bir senaryonun yatırımcıların doğrudan Bitcoin satın almak yerine ETF’ler aracılığıyla yatırım yaptıkları senaryoda mümkün olacağına inanıyor.

Hayes’e göre bir avuç şirketin Bitcoin’in arzının tamamının kontrolünü ele geçirmesi durumunda blockchain’in gerçek bir kullanım alanı olmayacak. Dolayısıyla madenciler kepenk kapatacak ve sonuç olarak Bitcoin, devlet kontrolündeki bir para birimine dönüşerek Bitcoin blockchain’i ölecek.

İyi tarafından bakmak gerekirse Bitcoin’in ölümü, merkezi bir otorite tarafından kontrol edilmeyen yeni bir kripto para ağının yaratılmasıyla sonuçlanabilir. Arthur Hayes konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Umarım bir sonraki sefer özel anahtarlarımızı kellere teslim etmemeyi öğreniriz.” ifadelerini kullandı.