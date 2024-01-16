Arthur Hayes’e göre dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları ve hükümetler, para matbaalarının çalışması için nedenler yaratıyor.

Popüler kripto para borsası BitMEX’in kurucusu ve eski CEO’su Arthur Hayes, kısa bir süre önce yeni açıklamalarda bulundu. Arthur Hayes, 2024 yılında kripto para piyasasının dalgalı bir seyir izleyeceğine inanıyor. Hayes bu öngörüsüne gerekçe olarak geleneksel finans sisteminin ETF’ler aracılığıyla Bitcoin’i (BTC) kabul etmesini gösterdi.

Kısa bir süre önce “ETF Wif Hat” adlı yeni bir blog gönderisi yayınlayan Arthur Hayes, kripto para piyasasında boğa sezonunun yeni başladığını ifade etti. Bu kapsamda Hayes, 2024 yılında kripto para piyasasının tüm zamanların en yüksek seviyesine veya üzerine yükseleceğini öngörüyor.

Arthur Hayes’in 2024 Yılı Tahminleri

Arthur Hates, 2024 yılında kripto para piyasasında fiyat dalgalanmalarının yüksek olacağına inanıyor. SEC’in 10 Ocak’ta spot Bitcoin ETF’lerine onay vermesinin ardından lider kripto para birimi BTC’nin fiyatı 49.000 dolara yükseldi. Arthur Hayes, bu yükselişi boğa sezonunun zirvesi olarak yorumlayan piyasa katılımcılarını uyardı. Hayes, piyasa katılımcılarına spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının ardından BTC’de yaşanan fiyat hareketlilikleri nedeniyle dehşete düşmemelerini tavsiye etti.

Hayes, dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaların ve hükümetlerin, para matbaalarının çalışması için nedenler yarattığını belirtti. Hayes bu nedenle işler çığrından çıktığında piyasaya para dolacağını ve boğa koşusunun başka bir seviyeye geçeceğini öngörüyor.

Arthur Hayes, kanun yapıcıların yatırımcıları korkutmak için finansal kriz korkusunu kullanmasının da bu durumun katalizörleri arasında yer alacağını belirtti.

Enflasyon ETF’leri Piyasalarını Destekleyecek

Arthur Hayes, uzun vadeli perspektiften baktığında ETF piyasasının enflasyonun devam ettiği senaryoda sermaye çekebileceğini belirtti. 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan küresel ekonomik ve askeri anlaşmaların çözülme sürecinde olduğunu belirten Arthur Hayes bu nedenle enflasyonun var olmaya devam edeceğini öngörüyor.

Savaşın her zaman enflasyonist olduğunu hatırlatan Hayes, “cazip, uzun süreli” arbitraj fırsatları yaratmak için ETF’lerin yeterli işlem hacmine ulaşacağını öngördü. Arthur Hayes konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Unutmayın ki bir varlığın geleneksel finans tarafından finansallaştırılması genellikle, en azından başlangıçta, dayanak varlığın fiat cinsinden fiyatının yükselmesine yol açar. Bitcoin’in finansal özelliklerinin Pax Americana’ya ve ardından Çin finans piyasalarına eklenmesi orta vadede farklı bir sonuç yaratmayacaktır. Boğa piyasası daha yeni başlıyor.

Arthur Hayes ayrıca portföyüne Bitcoin eklemek için Mart ayı ortalarına kadar beklemeyi tercih edeceğini belirtti. Çünkü o zamana kadar Fed faiz kararları geçmişte kalmış olacak ve yaklaşan Bitcoin yarılanması da bir hayli yaklaşacak.