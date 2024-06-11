BitMEX’in kurucusu Arthur Hayes, Dogecoin’in popülaritesinin varlık yönetim şirketleri tarafından göz ardı edilemeyecek kadar büyük olduğunu düşünüyor.

Arthur Hayes’e göre ABD’deki düzenleyiciler, Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin ardından DOGE ETF’lerini de onaylanacak.

Pazar günü Real Vision CEO’su Raoul Pal’e röportaj veren Arthur Hayes, bu döngüde hangi altcoin’lere yatırım yapacağını ve sektöre yönelik en büyük riskleri değerlendirdi.

Memecoin’ler Yükselişe Devam Edecek

Arthur Hayes, Fed’in ve ABD Hazine Bakanlığı’nın daha fazla para basmasıyla memecoin’lerin çılgın performanslarına devam edeceğini öngörüyor. Hayes bu nedenle memecoin’lerin mevcut boğa sezonu döngüsünde önemli bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyor:

Kripto paralarla yeni tanışan kişiler için anlaması en kolay şey. Blockchain, yapay zeka, kripto ve kriptografi hakkında bilgi sahibi olmam gerekmiyor.

Arthur Hayes geride bıraktığımız hafta yayınladığı blog gönderisinde, Kanada ve Avrupa Birliği merkez bankalarının arka arkaya faiz indirimine gitmesinin ardından Bitcoin ve shitcoin’lerde long pozisyon almanın zamanının geldiğini söylemişti.

Tarihsel veriler, faiz oranlarının düşmeye başlamasıyla yatırımcıların Bitcoin ve hisse senetleri gibi yüksek riskli olarak değerlendirilen varlıklara yöneldiğini gösteriyor. Arthur Hayes bu nedenle sermayenin memecoin’lere akacağını öngörüyor.

Hayes ve Pal, portföylerinin bir kısmını Dogecoin (DOGE), BONK ve dogwifhat (WIF) gibi memecoin’lere ayırdıklarını söyledi. Arthur Hayes daha da ileri giderek ABD’de SEC’in spot DOGE ETF’lerini onaylayacağını öngördü.

Veriler, DOGE fiyatının son bir yıllık zaman diliminde %136 oranında arttığını gösteriyor. Aralık ayında piyasaya sürülen WIF ise neredeyse %1.600 oranında yükseldi.

Bu Boğa Sezonunda Hangi Trendler Ön Plana Çıkacak?

Raol Pal, portföyünün %90’lık önemli bir bölümünü Solana’ya (SOL) ayırdığını söyledi. Arthur Hayes ise piyasa değeri sıralamasında 27. sırada olan Aptos’un (APT) 1 ile 3 yıl içerisinde SOL’u geçeceğini öngördü.

Her iki isim de Cardano’nun (ADA) bir önceki boğa sezonunun en önemli projelerinden olduğunu kabul etti. Pal ayrıca Ripple (XRP) hakkında da eleştiride bulundu.

İkili kripto para piyasasına yönelik risklerden de bahsetti. Pal, Derebit’in opsiyon piyasasındaki %90’lık hakimiyetinden endişelendiğini dile getirdi. Hayes ise Coinbase ve dünyanın en büyük Bitcoin ETF’lerini destekleyen çeşitli bankaların müşterilere büyük paralar kaybettirebileceğini savundu:

Kriptoyu hack’leyeceksem, bu ABD’li saklayıcı bankalardan birine saldırırım. Bu bankalar hiçbir zaman, kaybettiklerinde Hazine’yi ya da Fed’i arayıp başka bir kurtarma paketi alamayacakları bir varlığı saklamak zorunda kalmadılar.