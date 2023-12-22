BitMEX’in kurucu ortağı ve eski CEO’su Arthur Hayes, Ethereum’a (ETH) dair açıklamalarda bulundu. Arthur Hayes, Vitalik Buterin hayranı olduğunu söyledi ve ETH fiyatının 5.000 dolara yükselebileceğini tahmin etti.

Arthur Hayes açıklamasında ayrıca porfföyündeki Solana (SOL) token’leri satarak Ethereum (ETH) satın aldığını açıkladı. Bu gelişme kripto para topluluğunda büyük ilgi uyandırdı. Arhur Hayes bu kararı, kendisini portföyünü yeniden değerlendirmeye iten bir meditasyon sırasında aldığını açıkladı.

Arthur Hayes’e Göre ETH 5.000 Dolara Yükselecek

Hayes, Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin’e duyduğu hayranlığı ve Ethereum’a yönelik pozitif bakış açısını dile getirdi. Hayes bununla da yetinmeyip Ethereum (ETH) fiyatının 5.000 dolara yükselebileceğini tahmin etti. Kripto para sektörüne dair görüşlerini her fırsatta dile getiren Arthur Hayes, Ethereum’un Merge yükseltmesiyle birlikte Proof-of-Work’ten Proof-of-Stake’e geçmesiyle Ethereum destekçileri arasına katılmıştı.

Henüz piyasanın Ethereum’daki Merge yükseltmesiyle yaşanan değişimin değerini anlamadığını düşünen Arthur Hayes’e göre bu yükseltme, Ethereum’u yenilikçi işletmeler ve protokollerden oluşan yeni bir ekosistemi destekleyecek şekilde konumlandırıyor.

Arhur Hayes Aralık ayının başlarında Solana (SOL) için 100 dolarlık öngörüde bulunmuştu. Hayes’in bu öngörüsü son 24 saatlik zaman dilimide Solana’nın (SOL) 99,10 dolara yükselmesiyle gerçek oldu. Solana’nın (SOL) 100 dolarlık hedef fiyat seviyesine yükselemsinin ardından Arthur Hayes rotasını Ethereum’a (ETH) çevirdi.

Ethereum (ETH) Yükselecek mi?

En popüler ikinci kripto para birimi Ethereum (ETH) son dönemde kaydettiği performansla Arthur Hayes’in öngörülerini haklı çıkarıyor. Aralık ayının başlarında kayda değer bir yükseliş yaşayan ETH 2.100 dolar seviyesini aştı.

Ethereum’daki yükselişi tetikleyen en önemli faktörlerden biri de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) spot Ethereum ETF’lerine yeşil ışık yakacağına dair artan beklentiler. Ethereum ETF’lerine dair artan beklentiler sonucunda Ethereum yükseliş trendine başladı.

Bununla birlikte Ethereum (ETH), Kasım ayında da dikkat çekici bir yükseliş yaşadı. Kasın ayında BTC %8 oranında değer kazanırken ETH ise %13’lük artış yaşadı. Bu yükseliş büyük ölçüde BlackRock’ın spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunmasından kaynaklandı.

CoinGecko verilerine göre Ethereum 22 Aralık 2023 tarihi itibariyle 2.300 dolar bandında işlem görüyor. Son 24 saatlik zaman diliminde %3,34 oranında değer kazanan Ethereum’un (ETH) piyasa değeri 277 milyon dolar seviyesinde.