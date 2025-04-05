Eski BitMEX CEO’su Arthur Hayes, ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı gümrük tarifelerinin merkez bankalarını yeniden para basmaya zorlayacağını ve bunun Bitcoin’in rekor seviyelere ulaşmasına zemin hazırlayacağını öngörüyor.

Tarifeler ve Para Politikalarındaki Değişim

Trump’ın ekonomik politikalarının yol açtığı dengesizliklerin, merkez bankalarını yeni bir parasal genişleme döngüsüne sürükleyeceğini savunan Hayes, bunun Bitcoin için adeta bir roket yakıtı etkisi yaratacağını düşünüyor. Dijital varlık piyasalarının dalgalanmalar yaşadığı bu dönemde, Bitcoin’in büyük bir yükseliş yaşayacağına dair tahminlerini daha da güçlendiriyor.

Trump’ın “Kurtuluş Günü” olarak adlandırdığı adım ve yeni düzenlemeler, riskli varlıklarda ani satış dalgalarına neden oldu. Bitcoin yalnızca birkaç saat içinde yüzde 7 değer kaybederek 88 bin 500 dolardan 82 bin 200 dolara düştü. Kripto piyasasındaki toplam kayıp 140 milyar doları buldu. S&P 500 vadeli işlemleri ise daha büyük bir darbe aldı ve Trump’ın açıklamasının ardından yaklaşık 2 trilyon dolarlık piyasa değerini sildi.

Some of y'all are running scurred, but I LOVE TARIFFS, some chart porn to understand why. Global imbalances will be corrected, and the pain papered over with printed money, which is good for $BTC. pic.twitter.com/jc5eZ2VIEa — Arthur Hayes (@CryptoHayes) April 4, 2025

Ancak Hayes, bu türbülansın aslında bir fırsat sunduğunu düşünüyor. X platformunda yaptığı paylaşımda, “TARİFELERE BAYILIYORUM” diyerek ABD’nin kötüleşen ticaret dengesini gösteren grafiklerle durumu destekledi ve “Bu dengesizlikler sonunda düzelecek ve ortaya çıkan zarar, basılan yeni parayla telafi edilecek. Bu da Bitcoin için harika bir haber.” dedi.

Ayrıca, yabancı dolar girişlerinin azalmasıyla merkez bankalarının devreye girmek zorunda kalacağını ve devlet tahvili piyasalarını desteklemek için yeni bir parasal genişleme sürecinin başlayacağını da savundu.