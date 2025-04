Eski BitMEX CEO’su Arthur Hayes, ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı gümrük tarifelerinin merkez bankalarını yeniden para basmaya zorlayacağını ve bunun Bitcoin’in rekor seviyelere ulaşmasına zemin hazırlayacağını öngörüyor.

Trump’ın ekonomik politikalarının yol açtığı dengesizliklerin, merkez bankalarını yeni bir parasal genişleme döngüsüne sürükleyeceğini savunan Hayes, bunun Bitcoin için adeta bir roket yakıtı etkisi yaratacağını düşünüyor. Dijital varlık piyasalarının dalgalanmalar yaşadığı bu dönemde, Bitcoin’in büyük bir yükseliş yaşayacağına dair tahminlerini daha da güçlendiriyor.

Trump’ın “Kurtuluş Günü” olarak adlandırdığı adım ve yeni düzenlemeler, riskli varlıklarda ani satış dalgalarına neden oldu. Bitcoin yalnızca birkaç saat içinde yüzde 7 değer kaybederek 88 bin 500 dolardan 82 bin 200 dolara düştü. Kripto piyasasındaki toplam kayıp 140 milyar doları buldu. S&P 500 vadeli işlemleri ise daha büyük bir darbe aldı ve Trump’ın açıklamasının ardından yaklaşık 2 trilyon dolarlık piyasa değerini sildi.

Some of y'all are running scurred, but I LOVE TARIFFS, some chart porn to understand why.

Global imbalances will be corrected, and the pain papered over with printed money, which is good for $BTC. pic.twitter.com/jc5eZ2VIEa

— Arthur Hayes (@CryptoHayes) April 4, 2025