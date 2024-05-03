Kripto para fenomeni ve analisti Arthur Hayes, son blog yazısında cesur tahminlerde bulundu.

“Mayday” başlıklı yazısında Arthur Hayes, Mayıs ayındaki yatırım stratejisini ve bu stratejisinin arkasındaki nedenleri paylaştı. Hayes’e göre kripto para piyasası, Nisan ayının ortalarındaki blok ödülü yarılanmasının ardından toparlanmaya başlıyor. Bu anlamda Arthur Hayes’in öngörüleri, fiyat dalgalanmalarının yüksek olduğu kripto para piyasasında yatırımcılara fayda sağlayabilir.

Mayıs’ta Al ve Arkana Bakma

Hayes “Mayday” başlıklı yazısında kripto para piyasasındaki son çöküşü “gerekli bir temizlik” olarak tanımlıyor. Hayes’e göre bu çöküş, Nisan ayında gerçekleşen blok ödülü yarılanması, ABD vergi sezonu ve Fed’in faiz toplantısını çevreleyen belirsizlik ve spekülasyonlar nedeniyle gerçekleşti.

Arthur Hayes, sadık yatırımcıların bu düşüşü BTC ve ETH gibi varlıklarını arttırmak için bir fırsat olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyor. Hayes bu nedenle çöküşün turistlerin kripto para piyasasından ayıklanması için gerçekleştiği görüşünde.

Hayes Mayıs’ta Hangi Kripto Paralara Yatırım Yapacak?

Hayes, Mayday adlı yazısında Bitcoin ve Ethereum gibi varlıkların yüksek direnç gösterebileceğini ve bu anlamda uzun vadeli yatırım için en iyi seçenekler olduğunu söyledi. Bununla birlikte Hayes, Mayıs ayında Solana (SOL), Dogwifhat (WIF) ve Dogecoin (DOGE) gibi popüler projelerin takip listesinde yer aldığını belirtti.

BitMEX’in eski CEO’su Hayes’e göre bu tür varlıkları piyasa düzeltmesi sırasında satın alan yatırımcıların piyasa yükselişe geçtiğinde önemli gelirler elde edebileceğini dile getirdi. Hayes bu yaklaşımını ironik bir şekilde “Mayıs’ta al ve arkana bakma” olarak ifade etti.

Hayes Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Mayday, Fed ve ABD Hazine Bakanlığı’nın banka kurtarma politikaları üzerine kısa bir tartışmadır. Bu, para basımına farklı bir kılıf uydurmaktır. Bu nedenle süper shitcoin’lerle piyasaya geri dönüyorum.

Bu kapsamda Arthur Hayes seçtiği projelere yatırım yaparak ve piyasa tekrar yükselişe geçtiğinde bunları satarak fiyat düzeltmesinden yararlanmayı amaçlıyor.

Arthur Hayes’in Mayıs ayında yatırım yapacağını açıkladığı kripto paralar şu şekilde: Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) ve Pendle (PENDLE).

Hayes, piyasada kısa vadede fiyat dalgalanmaları devam etse bile uzun vadede piyasanın istikrar kazanarak tekrar yükselişe geçeceği konusunda iyimserliğini koruyor.