BitMEX’in kurucusu ve eski CEO’su Arthur Hayes, kriptodaki bir sonraki büyük olayın “Kripto Puanları” olabileceğini iddia ediyor.

Arthur Hayes kısa bir süre önce yayınladığı “Points Guard” başlıklı blog gönderisinde kripto para piyasasındaki bir sonraki trende dair görüşlerini paylaştı. Hayes, kripto puanlarının (crypto points), ICO ve yield farming trendlerine karşı üstünlük kuracağını öne sürdü.

Hayes, kripto puanlarının, ICO ve yield farming’in en iyi özelliklerini bir araya getirdiğini ve dezavantajlarına da çözüm getirdiğini belirtti.

ICO’ların bireysel yatırımcılara yeni bir projeden hisse satın almasına olanak sağladığını ancak düzenlemeler nedeniyle ciddi sorunlara yol açtığını belirtti.

Öte yandan kullanıcılar yield farming aracılığıyla etkileşime girdikleri protokoller tarafından ödüllendiriliyor. Ancak yield farming’in dezavantajı ise token arzının hızlı bir şekilde artması ve sonuç olarak kullanıcılara dağıtılan ödüllerin değerinin hızlı bir şekilde değer kaybetmesi.

Kripto Puanları Bir Sonraki Trend mi?

Türkçe’ye kripto puanları olarak çevirebileceğimiz crypto points, kullanıcıların etkileşime girdikleri protokoller tarafından ödüllendirildikleri mekanizma olarak özetlenebilir. ICO’ların aksine puanların doğrudan bir mali karşılığı bulunmuyor. Bu da kripto para düzenlemelerine ilişkin endişeleri önemli ölçüde azaltıyor.

Öte yandan yield farming’in yani verim çiftçiliğinin aksine kripto puanları, token emisyonu ve zamanlama konusunda daha fazla esneklik sağlıyor. Böylelikle projeler, piyasa koşullarına ve kullanıcı davranışlarına bağlı olarak ödüllendirme yapabiliyor.

Arthur Hayes, kripto puanlarının en önemli dezavantajının şeffaflık eksikliği olduğunu belirtiyor. Şeffaflıkla gerçekleştirilen ICO gibi token satış süreçlerinin aksine kripto puanları, projelere puan-token dönüşüm fiyatını ve token airdrop’larının zamanlamasını belirleme şansı tanıyor.

Bu sayede projeler, kullanıcı edinme stratejilerini sürekli olarak güncelleyebiliyor ve protokolün uzun vadede büyümesini arttırmaya yönelik eylemleri teşvik edebiliyor.

ICO’lara ve risk sermayelerinin kilit açılış programlarına yönelik endişeler nedeniyle bireysel yatırımcılar sürekli olarak dezavantajlı bir konuma düşüyordu. Bu anlamda kripto puanları, bireysel yatırımcıların token satışlarına katılabilmeleri için daha adil bir yöntem olarak ön plana çıkıyor.

Crypto Points Nedir?

Kripto puanları (crypto points), web3 projelerinin kullanıcı davranışlarına değer atamak için kullandığı sistem olarak özetlenebilir. Geliştiriciler, protokollerini oyunlaştırmak, yönetişim veya oylamaya süreçlerine katkı sağlamak, airdrop meraklılarının ilgisini çekmek için kullanıcılarını kripto puanlarıyla ödüllendirebilir. Bu puanlar daha sonra kripto paraya dönüştürülebilir veya diğer avantajlardan yararlanmak için kullanılabilir.

Son birkaç yıllık süreçte kripto para sektöründe airdrop trendi ciddi anlamda popülerleşti. Projeler, geçmişte protokollerini kullananlara token dağıtmaya başladı. Sonuç olarak bu durum kullanıcıları, airdrop gerçekleştirebileceğini düşündükleri protokolleri kullanmaya teşvik etti.

Haliyle kripto para sektöründe airdrop çiftçiliği (airdrop farming) adı verilen bir trend ortaya çıktı.

Kripto Puanları Kötüye Kullanılabilir mi?

Arthur Hayes yazısında kripto puanlarının kullanıcılar ile projenin kurucuları arasındaki karşılıklı güvene dayandığını kabul ediyor. Kripto puanları, projelerin fonlama ve kullanıcı edinme stratejileri için güçlü bir araç olarak ön plana çıkıyor. Ancak kullanıcılarının güveninin zedelenmesinin, projenin itibarını ciddi anlamda olumsuz etkileyebileceğini akıldan çıkarmamak gerekiyor.

Arthur Hayes bu konuyu şu şekilde açıklıyor:

Puan programı ancak kullanıcılar ve proje kurucuları arasında yüksek derecede güven varsa başarıya ulaşabilir. Kullanıcı, protokolle etkileşime girerek kazandığı puanlarını makul bir zaman diliminde makul bir fiyattan token’e dönüştüreceği beklentisiyle hareket eder. Puan programlarının sayısı arttıkça, kullanıcılarının güveni kötüye kullanan kötü aktörler de olacaktır.

Arthur Hayes ayrıca kripto puanlarının, token lansman süreçlerinin başarısını arttırma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor.