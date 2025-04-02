Kripto para piyasasındaki belirsizlik devam ediyor ve yatırımcılar temkinli davranıyor. Bitcoin’in 90.000 doların altında işlem görmesine rağmen BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes, Bitcoin’in 2025 yılı sonuna kadar 250.000 dolara ulaşacağını öngörüyor.

Bitcoin 250.000 Dolara Ulaşabilir mi?

Arthur Hayes kaleme aldığı son blog yazısında ABD merkez bankası Fed’in para politikasındaki önemli değişiklikleri analiz ederek ekonomik ve siyasi baskılar nedeniyle parasal genişlemeye (QE) geri döneceğini savundu. Hayes, Fed’in sisteme yeniden likidite enjekte etmesinin Bitcoin fiyatını önemli ölçüde yukarı taşıyacağını söyledi.

Fed’in son dönemde tamamlayıcı kaldıraç oranı (SLR) üzerindeki yaklaşımını değiştirdiğine dikkat çeken Hayes, merkez bankasının bankalara Hazine tahvillerini daha fazla tutma izni vereceğini ve böylece daha sıkı sermaye gerekliliklerinden muafiyet tanıyacağını öngörüyor. Bunun, piyasaya büyük miktarda likidite sağlayacak bir tür “Hazine tahvili QE’si” etkisi yaratacağını belirtiyor.

Ayrıca Fed Başkanı Jerome Powell’ın, Fed bilançosundaki varlıkların azaltılmasını durdurma ihtimali üzerine yaptığı açıklamalar ve SLR’nin kaldırılmasının piyasalara on milyarlarca dolarlık ek likidite sağlayacağı yönündeki değerlendirmeler de Hayes’in analizine temel oluşturuyor.

Hayes, ABD’nin planladığı ek gümrük tarifelerinin enflasyonist etkileri konusunda Powell’ın “geçici” ifadesini kullandığını hatırlatarak, Fed’in parasal genişlemeye devam edeceğini ve uzun vadeli enflasyon konusunda fazla endişe duymayacağını düşünüyor.

Bitcoin “Sistem Karşıtı” Bir Varlık mı?

Likidite dinamiklerine dair analizlerini sürdüren Hayes, ABD Hazine Bakanlığı’nın nisan ayından itibaren aylık parasal sıkılaştırma (QT) hızını 25 milyar dolardan 5 milyar dolara düşürdüğünü ve bunun yıllık bazda 240 milyar dolarlık bir likidite artışı yarattığını belirtti. Bu rakamın yıl ilerledikçe 420 milyar dolara kadar çıkabileceğini ve daha agresif bir parasal genişleme döneminin başlayabileceğini öne sürdü.

Bu gelişmelerin 2008 küresel finans krizine (GFC) benzediğini söyleyen Hayes, o dönemde altın ve emtiaların geleneksel varlıklardan daha iyi performans gösterdiğini hatırlattı. Bitcoin o dönemde mevcut olmasa da, bugün “sistem karşıtı” bir varlık olarak benzer şekilde yükselişe geçeceğini iddia ediyor.

Hayes, 250.000 dolarlık Bitcoin tahminine güçlü şekilde bağlı kalırken, Fed’in parasal genişlemeye geri dönmesinin kripto paraya olan ilgiyi artıracağını ve Bitcoin’in fiat para birimlerinin değer kaybından en çok faydalanan varlık olacağını düşünüyor. Piyasa risklerini kabul etmekle birlikte, Fed’in politikalarının Bitcoin fiyatını daha da yukarı taşıyacağı konusunda emin görünüyor.