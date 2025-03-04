BitMEX ve 100x’in kurucu ortağı Arthur Hayes, kripto para piyasasının hala boğa sezonunda olduğunu ve en kötü senaryoda Bitcoin’in 70.000 dolar seviyelerine kadar gerileyeceğini söyledi.

Hayes, ABD Başkanı Donald Trump’ın Stratejik Kripto Rezervi açıklamasını ise “sadece sözden ibaret” ifadeleriyle ciddiye almadı. Eski BitMEX CEO’su Bitcoin’in önce 70.000 dolara gerileyeceğini ve sonrasında 250.000 dolara yükseleceğini tahmin ediyor.

Kripto para piyasasında mevcut boğa sezonunun hala devam ettiğini belirten Hayes, Bitcoin’in en kötü senaryoda 70.000 dolara kadar gerileyeceğini tahmin ediyor. Hayes, Bitcoin’in 80 bin dolar bandına gerilemesi halinde yeni bir satın alma fırsatı sunabileceğini vurgulayarak yatırımcılara kaldıraç kullanımından kaçınarak fiyat dalgalanmalarına hazırlıklı olmalarını tavsiye etti.

Fidelity Investment, kripto para piyasasının 2022 yılının Kasım ayında kaydedilen dip seviyeden bu yana 28 aydır boğa döngüsünde olduğunu belirtti ve Bitcoin’in bu süreçte %400 oranında değer kazandığını hatırlattı. Fidelity Investment, kripto para piyasasında geçmişteki boğa sezonlarının genellikle üç yıl sürdüğüne dikkat çekti.

Bitcoin 1 Milyon Doları Aşabilir

Boğa sezonunun hala devam ettiğini düşünen Hayes, Bitcoin fiyatının 1 milyon doları aşabileceğini tahmin ediyor. Yatırım uzmanı Karel Mercx de son düşüşün sahte bir kırılma olduğunu ve önümüzdeki haftalarda yukarı yönlü bir kırılma yaşanabileceğini öngörüyor.

Bu nedenle Hayes, küresel piyasalarda eş zamanlı bir fiyat düzeltmesi yaşanması halinde Bitcoin’in 70.000 dolara gerileyebileceği görüşünde. BitMEX’in kurucu ortağı bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Bitcoin’in belli bir süre sessizliğe bürünerek dar bir aralıkta konsolide olacağını tahmin ediyor.

Donald Trump’ın Stratejik Kripto Rezervi Planı

Hayes, Trump yönetiminin stratejik Bitcoin rezervi oluşturma fikrinin uygulanabilir olmadığını düşünüyor. Bunun için yeterli zaman olmadığını ve seçimler öncesinde farklı önceliklerin olduğunu vurgulayan Hayes, Trump’ın büyük ihtimalle savunma harcamalarına veya sağlık sistemine öncelik vereceğini belirtti.

Hayes, Trump’ın Bitcoin almak yerine borçlanarak farklı projelere kaynak ayıracağı ve Bitcoin rezervi oluşturmayacağı görüşünde.