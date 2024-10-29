BitMEX’in kurucusu Arthur Hayes, Çin’in parasal genişleme (QE) planlarının ve ekonomik teşvik programlarının Bitcoin’e önemli bir destek sağlayabileceğini öne sürüyor.

Hayes’e göre, Çin’in ekonomiyi durgunluktan çıkarma stratejisi kapsamındaki parasal genişleme hamlesi, enflasyondan korunmak isteyen bireylerin Bitcoin gibi varlıklara yönelmesiyle sonuçlanabilir.

Çin, emlak sektöründe yaşanan kriz sonrası ekonomik istikrarını korumak amacıyla parasal genişleme hamlelerini hızlandırıyor. Çin’in ekonomik yapısı büyük oranda gayrimenkule dayalı ve Çin’de 2020 yılında emlak balonunun patlaması, başta Evergrande gibi dev inşaat şirketleri olmak üzere birçok büyük kurumun temerrüde düşmesine sebep oldu.

Şu anda Çin’deki bankalar, geri ödenmesi neredeyse imkansız hale gelen kredilerle mücadele ediyor. Arthur Hayes, Çin’in bankacılık sektörünün içerisine düştüğü bu zorlu durumu hafifletmek için ekonomide “parasal kemoterapi” olarak tanımladığı parasal genişleme süreci başlatmasını bekliyor.

Çin Merkez Bankası (PBOC), ekonomiyi desteklemek amacıyla yerel hükümet tahvillerini satın almaya başladı ve şu ana kadar piyasaya yaklaşık 3 trilyon CNY enjekte etti. Hayes, Çin’in daha büyük bir parasal genişleme döngüsünün başında olduğunu ve bu süreçte enflasyondan korunmak için güvenli liman olarak görülen Bitcoin gibi varlıkların ön plana çıkabileceğini öngörüyor.

Her ne kadar Çin’de resmi olarak yuan-Bitcoin işlemleri yasaklanmış olsa da, Çin halkı, Binance ve OKX gibi platformlar, eşler arası (P2P) işlemler yoluyla insanların Bitcoin’e erişimini sağlıyor. Hayes, parasal genişleme hamleleri sonucunda Çinlilerin Bitcoin’e yönelik ilgisinin artacağını öngörüyor.

Çin yuanının diğer itibari para birimlerine kıyasla daha istikrarlı kalmaya devam edeceğini öngören Hayes, Çin’in ticaret fazlası ve enerji ithalatında yuan kullanabilmesi sayesinde ekonomisini dış dalgalanmalardan koruyabileceğini düşünüyor.

Öte yandan Çin ekonomisinde enflasyon riskinin artması durumunda Çin’in zengin kesimlerinin Bitcoin gibi hükümet politikalarından bağımsız varlıklara yöneleceğine inanan Hayes, Bitcoin’in uzun vadede cazibesini koruyacağını vurguluyor.