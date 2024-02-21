Bitmex’in eski CEO’su Arthur Hayes, Cardano severleri kızdıracak açıklamalarda bulundu. Hayes’e göre Cardano, Ethereum özentisi bir blockchain ağı.

Kripto para türev borsası Bitmex’in eski CEO’su, sektörün popüler isimlerinden Arthur Hayes, son dönemde Cardano’yu eleştiri yağmuruna tutuyor. Hayes, eleştirirken Cardano’yu Ethereum ile de kıyaslıyor.

Coin Bureau’ya röportaj veren Arthur Hayes, Cardano’yu “ilk Ethereum özentisi” olarak tanımladı. Hayes, Cardano’nun o kadar da önemli bir proje olmadığını öne sürdü.

Arthur Hayes’e göre, kripto piyasasında kendini “devrimsel” olarak tanıtan çoğu proje, yalnızca iyi pazarlamanın avantajını yaşıyor. Yoğun bir şekilde reklamı yapılan çoğu proje, iyi mühendislik eksikliği çekiyor.

Hayes, şöyle açıkladı:

Bir şey çok yoğun bir şekilde pazarlanıyorsa, orada bir durmanız gerekir.

Cardano’da dApp Eksikliği

Eski BitMEX CEO’su, X üzerinden de Cardano’yu eleştirmeye devam etti.

Merkeziyetsiz uygulamaların (dApp) bir listesini paylaşan Hayes,“Cardano’ya inanan herkese” şöyle bir soru yöneltti:

Aşağıdaki dApp’lerin hangisi ilk olarak Cardano’da başlatıldı? Veya Cardano’nun sunduğu ve yaygın olarak kullanılan herhangi bir ürün var mı? Kısıtlı bilgime göre, bu dApp’lerden hiçbiri Cardano temelli değil.

Hayes, eleştirilerini Cardano ile sınırlı tutmadı. Eski CEO, yeni başlatılan spot Bitcoin ETF’lerini de eleştirdi.

Hayes’e göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) spot Bitcoin ETF’lerini onaylaması, finansal özgürlük konusunda bir başarı sayılmamalı. Hayes, geleneksel finans sektörünün bu ürünleri kripto paralara duyulan ilgiden kâr etme yöntemi olarak kullanacağını düşünüyor.