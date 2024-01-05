BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes, kripto para piyasasının geleceğine ilişkin tahminlerde bulundu.

Hayes, kripto para piyasasındaki boğa sezonunun henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve piyasadaki yükseliş trendinin Mart ayından sonra da devam edeceğini öngörüyor.

Hafta başında Matrixport tarafından yayınlanan bir raporda, SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını yılın ikinci çeyreğinden önce onaylamayacağı iddia edilmişti. Bu raporun ardından kripto para piyasası çöküşe geçti ve piyasada dakikalar içerisinde 500 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti. Son 2 günde toparlanan kripto para piyasası, çöküş öncesi seviyelerine geri döndü.

Yatırımcılar piyasaya ilişkin pozitif bakış açılarını korurken, BitMEX’in kurucusu Arthur Hayes ise temkinli bir yaklaşım içerisinde.

Kripto para topluluğunun önde gelen isimlerinden Arthur Hayes, 2024 yılının Mart ayında %20 ile %30 arasında önemli bir düzeltme yaşanmasını bekliyor.

Arthur Hayes Piyasada Düzeltme Bekliyor

Hayes, kısa bir süre önce yayınladığı son blog gönderisinde ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakılmasının ardından düzeltme ihtimalinin daha da artabileceği görüşünde. Bununla birlikte Hayes, spot Bitcoin ETF’lerinin onayının BTC fiyatının 60.000 doların üzerine yükselmesine yol açarak 2021 yılında ulaşılan 70.000 dolarlık ATH’ye yaklaştırabileceğini öne sürüyor. Arthur Hayes bu senaryoda ise %30 ile %40’lık büyük bir düzeltme olasılığına vurgu yapıyor. Hayes ayrıca Mart ayındaki karar tarihleri geride kalana kadar Bitcoin (BTC) satın almaktan kaçınacağını açıkladı.

Boğa Piyasası Mart’tan Sonra da Devam Edecek

Arthur Hayes’e göre kripto para piyasasındaki boğa sezonunun henüz başlangıç aşamasında olduğunu öngörüyor ve yatırımcılara heyecana kapılmamalarını tavsiye ediyor.

Mart ayı sonunda kripto para piyasasının yeniden hareketlenmesini bekleyen Arthur Hayes, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın Pax Americana finansal sisteminin fiat ödeme gücünü korumak için önlemler almaya devam edeceğine inanıyor.

Arhur Hayes her ne kadar kısa vadede fiyat düzeltmesi öngörse de yaklaşan blok ödülü yarılanmasıyla birlikte piyasanın yönünü yukarıya çevireceği konusunda iyimserliğini koruyor.