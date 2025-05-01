BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes, Bitcoin’in 2028’e kadar 1 milyon dolara ulaşacağını söyledi. Hayes’e göre yaklaşan para politikası dalgalanmaları, yatırımcılar için büyük fırsatlar doğuracak.

Dubai’de düzenlenen Token2049 konferansında konuşan Hayes, yatırımcılara yalnızca Bitcoin değil, stabilcoin’ler ve geleneksel finansal araçlar için de uzun vadeli pozisyon alma çağrısı yaptı. Ona göre bu sadece bir yatırım stratejisi değil, aynı zamanda ekonomik bir zorunluluk.

Hayes, tahminini Amerika Birleşik Devletleri’nde büyüyen bütçe açıkları, ticaret politikaları ve tahvil piyasalarındaki bozulmaya dayandırıyor. Bu etkenlerin, ABD Merkez Bankası’nı yeniden para basmaya zorlayacağını belirtti.

Benzer Süreçler Yaşanabilir

2022’nin üçüncü çeyreği ile benzerlik kuran Hayes, o dönemde faiz artırımları ve FTX gibi büyük kripto şirketlerinin çöküşüne rağmen repo piyasasına yapılan 2,5 trilyon dolarlık müdahale ile riskli varlıkların toparlandığını hatırlattı. Benzer bir sürecin yeniden yaşanabileceğini ifade etti.

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Hayes, Trump’ın yeni ticaret tarifeleriyle birlikte piyasada dalgalanma yaratabileceğini, bunun da merkez bankasını yeniden likidite sağlamaya iteceğini belirtti. X platformundaki paylaşımında, “Fed ve bankacılık sistemi devreye girecek, bu da para basımı anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı. Tüm bu gelişmelerin gerçekleşmesi hâlinde ise Bitcoin’in önceki dönemlerdeki gibi dikey bir çıkış yakalayacağını öngörüyor.

Bitcoin şu an 94.569 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son 24 saatte yüzde 0,4 gerileyen BTC, son 7 günde yüzde 1, son 14 günde yüzde 13 ve son 30 günde yüzde 15,4 yükseldi. Yıllık bazda ise yüzde 49,2 artışla uzun vadeli yükselişini sürdürüyor.