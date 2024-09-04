Hayes’e göre Bitcoin, makroekonomik baskılar ve artan tahvil getirilerinden dolayı 50 bin dolara düşebilir.

Bitcoin çarşamba günü itibarıyla düşüş trendini sürdürüyor. 56 bin doların altını test eden BTC, bu seviyenin hemen üzerinde seyrediyor.

BitMEX Kurucu Ortağı Arthur Hayes’e göre Bitcoin, en kötü senaryoda 50 bin dolara gerileyebilir.

Düzeltme Potansiyeli

Hayes, yeni blog gönderisinde altcoin’lerin daha derin bir düzeltme ile karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı. Hayes, makroekonomik koşullar, özellikle de Fed politikası ve ABD Hazinesi’nin dinamikleri nedeniyle düzeltme öngörüyor.

Fed faiz artırmaya bir süredir ara verdi. Tahvil piyasası bu gelişmeye epey büyük bir tepki verdi. 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi yüzde 5’e fırladı. Enflasyon ve devlet harcamalarıyla ilgili endişelere eşlik eden tahvil getirilerindeki artış, borsalarda şimdiden yüzde 10 düzeltmeyle sonuçlandı.

Hayes, uzun vadede BTC ve belirli güvenilir altcoin’ler için yükseliş beklentisini sürdürüyor. Ancak kaldıraçlı pozisyonlardan uzak duruyor. Kurucu ortak, likidite enjeksiyonu gibi merkez bankası müdahalelerinin eylül sonunda başlayacağını ve piyasalarda istikrarı sağlayarak, BTC fiyatını yükseltebileceğini düşünüyor.

Arthur Hayes şimdilik altcoin pozisyonlarını büyütmeye odaklanıyor. Kısa vadeli fiyat hareketlerinin öngörülemez olduğunu kabul eden Hayes, uzun vadede merkez bankası müdahalelerinden dolayı BTC ve diğer riskli varlıkların yükseleceğini belirtti.

Eylül ayı tarihsel olarak hem kripto hem de diğer riskli varlık sınıfları için değer kaybıyla geçiyor. Ekim ayı ise tam tersi. QCP Capital’a göre BTC, geçmiş dokuz ekim ayının sekizinde değer kazandı. Kripto para, ekim ayında ortlama yüzde 22,9 getiri sağlıyor.