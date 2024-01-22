BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes, Bitcoin (BTC) fiyatının 40.000 doların altına gerileyebileceğine inanıyor.

Arthur Hayes’e göre ABD Hazinesi’nin çeyrek dönemlik geri ödeme duyurusunun ardından Bitcoin (BTC) fiyatının 40.000 dolara gerileyebilir. Arthur Hayes bu beklentisi nedeniyle 29 Mart’ta vadesi dolacak olan 35.000 dolar kullanım fiyatlı satım opsiyonları satın aldı. Put option olarak da bilinen satım opsiyonları, bir varlığın fiyatının gelecekte düşüş yaşayacağı beklentisiyle satın alınır.

Arthur Hayes Satım Opsiyonlarına Yatırım Yapıyor

Kripto para piyasasındaki mevcut gidişata ilişkin görüşlerini Twitter hesabı üzerinden paylaşan Arthur Hayes, ABD Hazinesi’nin yaklaşan üç aylık geri ödeme duyurusuna dikkat çekti. Arthur Hayes bu kapsamda 0,025 BTC’lik satış opsiyonlarına 5 BTC’lik yatırım yaptığını ve bu yatırımının 203.620 dolar değerinde olduğunu bildirdi.

Arthur Hayes Bitcoin’in düşüşünün 31 Ocak’taki ABD Hazinesi üç aylık geri ödeme duyurusuna kadar devam edeceğini tahmin ediyor.

$BTC looks mad heavy. I think we break $40k. I went long some 29Mar $35k strike puts. I think we dump into the 31Jan US Treasury qtly refunding annc. Is Janet Yellen or Talkin'? pic.twitter.com/lyjqNmldzh — Arthur Hayes (@CryptoHayes) January 22, 2024

Her ne kadar Arthur Hayes’in bugünkü açıklamaları olumsuz gidişata işaret etse de 16 Ocak’ta yaptığı bir başka açıklamada Bitcoin’in ve altcoin’lerin toplam piyasa değerinin 1,3 trilyon doların üzerinde güçlü bir artış yaşayabileceğini iddia etmişti.

Kripto para sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Arthur Hayes, kripto para piyasasının 2024 yılında yalnızca tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmakla kalmayacağını, bu seviyenin üzerine yükseleceğini öngörüyor.

Hayes bu yükselişin Mart ayında Fed’in piyasaya daha fazla likidite enjekte etmek için atacağı potansiyel adımlarla aynı döneme denk geleceğini tahmin ediyor. Tarihsel veriler, Fed’in bu tür hamlelerde bulunduğu dönemlerde Bitcoin de dahil olmak üzere nispeten yüksek riskli kabul edilen varlıklarda ciddi yükselişlerin yaşandığını gösteriyor.

Arthur Hayes’e göre Fed önümüzdeki Mart ayında faiz indirimlerini açıklayabilir ve Banka Vadeli Fon Programını (BTFP) yenileyebilir. 2023 yılının Mart ayında patlak veren ABD bankacılık krizi sırasında başlatılan BTFP, para çekme taleplerini karşılamakta zorlanan bankalara likidite sağlamayı amaçlıyordu.

Arthur Hayes’in bu açıklamalarının ardından Bitcoin (BTC) fiyatı 40.500 doların altında geriledi.