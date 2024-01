BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes, Bitcoin (BTC) fiyatının 40.000 doların altına gerileyebileceğine inanıyor.

Arthur Hayes’e göre ABD Hazinesi’nin çeyrek dönemlik geri ödeme duyurusunun ardından Bitcoin (BTC) fiyatının 40.000 dolara gerileyebilir. Arthur Hayes bu beklentisi nedeniyle 29 Mart’ta vadesi dolacak olan 35.000 dolar kullanım fiyatlı satım opsiyonları satın aldı. Put option olarak da bilinen satım opsiyonları, bir varlığın fiyatının gelecekte düşüş yaşayacağı beklentisiyle satın alınır.

Kripto para piyasasındaki mevcut gidişata ilişkin görüşlerini Twitter hesabı üzerinden paylaşan Arthur Hayes, ABD Hazinesi’nin yaklaşan üç aylık geri ödeme duyurusuna dikkat çekti. Arthur Hayes bu kapsamda 0,025 BTC’lik satış opsiyonlarına 5 BTC’lik yatırım yaptığını ve bu yatırımının 203.620 dolar değerinde olduğunu bildirdi.

Arthur Hayes Bitcoin’in düşüşünün 31 Ocak’taki ABD Hazinesi üç aylık geri ödeme duyurusuna kadar devam edeceğini tahmin ediyor.

$BTC looks mad heavy. I think we break $40k. I went long some 29Mar $35k strike puts. I think we dump into the 31Jan US Treasury qtly refunding annc. Is Janet Yellen or Talkin'? pic.twitter.com/lyjqNmldzh

— Arthur Hayes (@CryptoHayes) January 22, 2024