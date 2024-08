Arthur Hayes’e göre altcoin sezonu, BTC ve ETH belirli hedefleri geçerse başlayabilir.

Bitcoin ve diğer kripto paralar, 13 Ağustos itibarıyla geçtiğimiz hafta başlayan düzeltmenin etkisinde. BTC hala 60 bin doların altından, 59.180 dolardan işlem görüyor. Ether (ETH) ise 2.650 dolarda seyrediyor.

Diğer kripto paralara odaklanan Arthur Hayes, en büyük iki kripto paranın belirli fiyat hedeflerini geçmesi halinde altcoin sezonunun başlayabileceğini düşünüyor.

BitMEX Kurucu Ortağı Arthur Hayes, 12 Ağustos’ta paylaştığı blog gönderisinde altcoin sezonuyla ilgili tahminlerini paylaştı. Hayes, şöyle belirtti:

Hayes’e göre BTC ve ETH, ABD ekonomisinin likiditesini artırma çabaları sonucunda bu seviyelere ulaşabilir. Hayes, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın yıl sonuna kadar 301 milyar dolar değerinde devlet tahvili basacağını tahmin ediyor.

Likiditenin artması, kripto paralar gibi riskli varlıkların fiyatının yükselmesi anlamına geliyor.

Kurucu ortak, devlet tahvillerinin dolaşıma girmesiyle Bitcoin’in mevcut düşüş trendinden sıyrılacağını düşünüyor. BTC’nin bir sonraki hedefinin ise 100 bin dolar olacağına inanıyor.

Bad Gurl Yellen is full of $ liq and she is a squirter. "Water, Water, Every Where" is an essay on how she will soak the markets with $300bn to $1.05tn btw now and year end.https://t.co/U04IAYgwDQ pic.twitter.com/hgFISCkwXN

— Arthur Hayes (@CryptoHayes) August 13, 2024