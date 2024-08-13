Arthur Hayes’e göre altcoin sezonu, BTC ve ETH belirli hedefleri geçerse başlayabilir.

Bitcoin ve diğer kripto paralar, 13 Ağustos itibarıyla geçtiğimiz hafta başlayan düzeltmenin etkisinde. BTC hala 60 bin doların altından, 59.180 dolardan işlem görüyor. Ether (ETH) ise 2.650 dolarda seyrediyor.

Diğer kripto paralara odaklanan Arthur Hayes, en büyük iki kripto paranın belirli fiyat hedeflerini geçmesi halinde altcoin sezonunun başlayabileceğini düşünüyor.

BTC ve ETH’nin Fiyat Hedefleri

BitMEX Kurucu Ortağı Arthur Hayes, 12 Ağustos’ta paylaştığı blog gönderisinde altcoin sezonuyla ilgili tahminlerini paylaştı. Hayes, şöyle belirtti:

Bitcoin 70 bin doları, Ether de 4 bin doları geçtiğinde altcoin sezonu yeniden başlayacak.

Hayes’e göre BTC ve ETH, ABD ekonomisinin likiditesini artırma çabaları sonucunda bu seviyelere ulaşabilir. Hayes, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın yıl sonuna kadar 301 milyar dolar değerinde devlet tahvili basacağını tahmin ediyor.

Likiditenin artması, kripto paralar gibi riskli varlıkların fiyatının yükselmesi anlamına geliyor.

Dolar likiditesine dayanan Bitcoin ve Ether rallisi, yıl sonuna kadar altcoin sezonunu dönüşü için sağlam bir temel oluşturacak.

Kurucu ortak, devlet tahvillerinin dolaşıma girmesiyle Bitcoin’in mevcut düşüş trendinden sıyrılacağını düşünüyor. BTC’nin bir sonraki hedefinin ise 100 bin dolar olacağına inanıyor.

Bad Gurl Yellen is full of $ liq and she is a squirter. "Water, Water, Every Where" is an essay on how she will soak the markets with $300bn to $1.05tn btw now and year end.https://t.co/U04IAYgwDQ pic.twitter.com/hgFISCkwXN — Arthur Hayes (@CryptoHayes) August 13, 2024

Hayes, Solana (SOL) ile ilgili de açıklama yaptı. Hayes’e göre Solana, altcoin sezonunu geri dönmesiyle 250 dolara kadar yükselebilir.

Son 24 saatte yüzde 0,9 değer kaybeden SOL, haber yayın saati itibarıyla 146 dolardan işlem görüyor. Altcoin’in 250 dolara yükselmesi, mevcut kura kıyasla yüzde 70’ten fazla değer kazanması anlamına geliyor.