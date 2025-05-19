BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes, gerçek bir altcoin sezonu için Bitcoin’in önce 110.000 seviyesinin üzerine çıkması ve ardından 150.000 dolar ile 200.000 dolar aralığına tırmanması gerektiğini söyledi.

Fortune’a verdiği ve 18 Mayıs’ta yayımlanan röportajda Hayes, bu yükselişin Haziran’da veya yılın üçüncü çeyreğinin başında, artan likidite ve işlem hacmiyle birlikte gelebileceğini belirtti. Hayes, şu anda kendi aile ofisi Maelstrom’u yönetiyor ve bir sonraki altcoin döngüsünün 2021’deki gibi sert yükselişlerle geçmeyeceğini vurguladı.

Hayes’e göre yüksek tam seyreltilmiş değerlemeye, sınırlı dolaşıma ve gerçek kullanıcı ya da geliri olmayan “dinozor coin”lerin yeniden toparlanması pek mümkün değil. “Portföyünüzde %95 değer kaybedip hiç hareket etmeyen çok sayıda coin olabilir; bunun bir sebebi var.” dedi.

Ethereum-Solana rekabetine ilişkin değerlendirmesinde Hayes, yeni boğa döngüsünde ETH’nin daha iyi performans göstereceğini öngördü. Solana’nın 7’den 170’in üzerine çıkan etkileyici rallisine rağmen, Ethereum’un daha derin temelleri, en yüksek kilitli varlık değeri, en fazla geliştiriciye sahip olması ve proof-of-stake tasarımıyla sağladığı güvenlik avantajına dikkat çekti.

Hayes ayrıca Bitcoin için uzun vadeli fiyat tahminini yineledi ve Donald Trump’ın muhtemel ikinci başkanlık döneminin sonunda, yani 2028’de BTC’nin 1 milyon dolara ulaşabileceğini söyledi. Bu yıl için ise 250.000 seviyesini hedef olarak öngördü.

Makroekonomik tarafta Hayes, ABD Hazinesi’nin gerçek borçlanma ihtiyacını gizleyen taktiklerini eleştirdi. Hükümetin, nakit rezervlerini tüketerek ve fonlanmamış programlardan yararlanarak aslında açıklanandan daha fazla harcama yaptığını belirtti. Bunun da fazla dolar likiditesi yaratarak Bitcoin ve riskli varlıklar için elverişli bir ortam oluşturduğunu söyledi.

Portföyünde altının payının %20 olduğunu belirten Hayes, merkez bankalarının alım yapmaya devam edeceğini ve ABD’nin doları zayıflatmak için altın rezervlerini yeniden değerleyebileceğini düşünüyor. Ona göre, altın bu döngüde 10.000 dolar ile 20.000 dolar bandına ulaşabilir.

Yazının yazıldığı sırada Bitcoin, yılın başlarında gördüğü 108.786 seviyesinden yaklaşık %6 daha düşük olan 103.000 bandında işlem görüyor.