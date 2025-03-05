BitMEX kurucusu Arthur Hayes, Donald Trump’ın ABD ekonomisini borçla finanse etmeye çalıştığını söyledi. Hayes’e göre Trump’ın bu stratejisi Fed’in faiz indirimleri ve para basma hamlelerini tetikleyebilir.

Arthur Hayes, kısa bir süre önce yayınladığı blog gönderisinde ABD’nin ekonomik görünümünü değerlendirdi. Hayes, “KISS of Death” başlıklı yazısında, Trump yönetiminin borç stratejisini, Fed Başkanı Jerome Powell’ın rolünü ve bunun kripto para piyasaları üzerindeki etkilerini ele aldı.

Hayes, ABD Başkanı Donald Trump’ın bir emlak yatırımcısı gibi hareket ettiğini, düşük maliyetli borçla büyümeyi hedeflediğini ve kemer sıkma politikalarına sıcak bakmadığını belirtti. Hayes, makalesinde Trump’ın ekonomi yönetiminde Franklin D. Roosevelt’i (FDR) örnek aldığını ve Herbert Hoover gibi bir başkan olmayacağına dikkat çekiyor.

Trump, Herbert Hoover gibi bir başkan olmayacak. O Franklin D. Roosevelt gibi hareket edecek.”

Yazısında Trump yönetiminin ekonomi politikalarında nakit akışını kimin yöneteceğini sorgulayan Hayes, bu konuda iki ismi ön plana çıkardı:

Scott Bessent (ABD Hazine Bakanı): Trump yönetiminin borç yönetimi planlarını destekliyor.

Jerome Powell (Fed Başkanı): Trump’ın ilk döneminde atanmış olmasına rağmen, Powell’ın Demokratlara yakınlaştığı ve faiz artırımlarıyla Trump’ın ekonomi politikalarına engel olduğu iddia ediliyor.

Arthur Hayes, Fed Başkanı Jerome Powell’ın 2024 yılında %0,5’lik faiz indirimi yaparak güvenilirliğini zedelediğini düşünüyor. Hayes, Powell liderliğindeki Fed’in faiz oranlarını yüksek tutmaya devam etmesi halinde ABD ekonomisinin borç yükü nedeniyle zorlanacağını belirtiyor. Hayes bu nedenle Fed’in faiz indirimine gitmeye mecbur kalabileceğini düşünüyor.

BitMEX kurucusu, ABD’nin hızla büyüyen borç yükü nedeniyle faiz ödemelerinin sürdürülemez hale gelmesi durumunda Hazine Bakanlığı’nın borç vadelerini uzatmak için harekete geçeceğini öngörüyor. Hayes, ABD’nin bu konuda Çin, Japonya ve Avrupa’daki küresel yatırımcılarla uzlaşmasının zor olacağını vurguluyor.

Trump’ın Stratejisi Resesyonu Tetikliyor

Hayes, Trump’ın kasıtlı bir şekilde ABD ekonomisinde resesyon başlatarak Fed’i faiz indirimine zorlayacağını belirtiyor. Hayes’e göre Trump şu adımları atacak:

Kamu harcamalarında büyük kesintiler yapılacak.

Kamu çalışanlarının işten çıkarılması hızlandırılacak.

Washington D.C.’deki emlak piyasası gerilemeye devam edecek.

Trump yönetimi tarafından kurulan ve başkanlığına Elon Musk’ın atandığı Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (D.O.G.E.) bu amaca hizmet ettiği düşünülüyor. D.O.G.E. 2025 yılı sonuna kadar 400.000 kamu çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Bu durum Washington D.C.’de işsizlik maaşı başvurularının artmasına ve konut fiyatlarında %11’lik düşüşe yol açtı.

Sonuç olarak Hayes, Trump yönetiminin ekonomi politikalarını “tavukları keserek maymunu korkutmak” şeklinde tanımlıyor. Bu, Trump yönetiminin büyük ölçekli işten çıkarmalar ve piyasalarda yaratılan panik sayesinde Powell’ı faiz indirimine ve para basmaya zorlamak anlamına geliyor.

Ne Kadar Para Basılacak?

Arthur Hayes, Donald Trump yönetiminin başlayacağı ekonomik teşvik paketinin büyüklüğünün 2,74 trilyon dolar ile 3,24 trilyon dolar aralığında olacağını tahmin ediyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse koronavirüs pandemisi kaynaklı teşvikler 4 trilyon dolar civarındaydı.

Hayes, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Bitcoin fiyatının da bu süreçten doğrudan etkileneceğine inanıyor. 2020-2021 yılları arasında Bitcoin (BTC) fiyatı 4 bin dolardan 69.000 dolara kadar yükseldi.

Hayes, Bitcoin’in mevcut durumda yüksek bir piyasa değerine sahip olması nedeniyle 10 katlık bir yükseliş yaşanabileceğini öngörüyor. Hayes, ABD’nin 3,24 trilyon dolarlık para basması halinde Bitcoin’in (BTC) 1 milyon dolara yükselebileceğini tahmin ediyor.