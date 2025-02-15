Eski BitMEX CEO’su Arthur Hayes, geleneksel siyasi reklamcılığın sonunun yaklaştığını ve 2026 seçimlerinde memecoin’lerin kampanyaların merkezine yerleşeceğini öngörüyor.

Hayes’e göre politikacılar, seçmenleri harekete geçirmek ve bağış toplamak için blockchain destekli dijital varlıklara yönelerek büyük bağışçılara olan bağımlılıklarını azaltacak.

Memecoin’ler Siyaseti Değiştirecek

Arthur Hayes, blog yazısında memecoinlerin siyasi kampanyaların yeni para birimi haline geleceğini savunuyor. Ona göre, adayların popülaritesi artık anketlerle değil, yatırımcıların adayların token’larına ne kadar değer biçtiğiyle ölçülecek.

“Seçim kampanyalarına harcanan milyarlarca dolar artık TV reklamlarına gitmeyecek. Bunun yerine adaylar kendi memecoinl’erini çıkaracak. Seçmenler yalnızca dinlemeyecek, aynı zamanda yatırım yapacak” diyen Hayes, geleneksel kampanya bütçelerinin verimsiz olduğuna dikkat çekiyor.

2016 seçimlerinde Donald Trump’ın büyük bağışçılara bağlı kalmadan sosyal medya üzerinden seçim sürecini domine ettiğini hatırlatan Hayes, Trump’ın 2024 seçimleri için kendi memecoin’ini ($TRUMP) çıkarmasının bu dönüşümün başlangıcı olduğunu belirtiyor.

Memecoinler Seçmen Katılımını Nasıl Etkileyecek?

Arthur Hayes’e göre memecoin’ler, seçmenleri seçim sürecine doğrudan dahil etmenin en güçlü yolu olacak. “İnsanlar genellikle siyasete ilgisizdir, ancak maddi bir teşvikleri olduğunda durum değişir” diyen Hayes, memecoin sahiplerinin adaylarını desteklemeye daha motive olacağını ifade ediyor.

“Eğer desteklediğiniz aday kazanırsa, elinizdeki token’in değeri artacak. Bu, seçmenlerin seçim sonucuna doğrudan ekonomik olarak bağlı olmasını sağlıyor” diyen Hayes, memecoin sahiplerinin adaylarını desteklemek için sosyal medya kampanyalarına ve etkinliklere daha aktif katılacağını öngörüyor.

Ayrıca Hayes, memecoin’lerin siyasi kampanyalarda bağış toplama süreçlerini de kökten değiştireceğini düşünüyor. “Şu anda politikacılar milyarder bağışçılara muhtaç durumda. Ancak kendi memecoin’lerini çıkararak bağışları doğrudan halktan toplayabilecekler” dedi.

Memecoinler Küresel Siyasete Yayılabilir

Arthur Hayes’e göre, memecoin’lerin siyasi kampanyalarda kullanımının yalnızca ABD ile sınırlı kalmayacak. Fransa’da Polymarket gibi merkeziyetsiz tahmin platformlarının yasaklanmasını örnek gösteren Hayes, “Macron, Marine Le Pen’in kazanacağını gösteren bir piyasayı görmek istemediği için bu yasakları koydu” diyor.

Hayes, aynı durumun Almanya’da da yaşanabileceğini belirtiyor ve AfD gibi sağ partilerin kendi token’larını çıkararak seçmen desteğini anlık olarak gösterebileceğini savunuyor.

Hatta Çin gibi otoriter yönetimlerin bile memecoin’leri kullanabileceğini öngörüyor. “Çin Komünist Partisi her şeyi kontrol edebilir, ancak açık bir piyasa sahte anketlere izin vermez. Eğer Xi Jinping kendi memecoin’ini çıkarsa ve değer kaybederse, dünya gerçeği görmüş olur” dedi.

2026 Seçimlerinde Memecoin Kullanımı Yaygınlaşacak

Arthur Hayes, siyasi memecoinlerin 2026 ara seçimlerinde belirleyici bir faktör olacağını düşünüyor. “Eğer 2026 seçimlerinde bir adayın memecoin’i yoksa, zaten kaybetmiş demektir” diyen Hayes, politikacıların blockchain teknolojisini kullanmaktan başka çareleri olmadığını ifade ediyor.

Son olarak, Hayes memecoinlerin yalnızca bir trend olmadığını, siyasi kampanyalarda kalıcı bir değişim yarattığını vurguluyor:

“Bu bir teori değil, TRUMP zaten piyasaya sürüldü. Siyasi memecoin’ler burada ve oyun tamamen değişti.”