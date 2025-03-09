Blockchain analiz platformu Arkham Intelligence, X’te 100 binin üzerinde takipçisi olan kripto fenomenlerini takip etmeyi kolaylaştıracak yeni bir etiketi duyurdu.

Artık platformda “Önemli Görüş Lideri” (Key Opinion Leader – KOL) etiketi bulunacak ve bu sayede kullanıcılar, bu fenomenlerin cüzdanlarını daha kolay takip edip analiz edebilecek.

950’den Fazla Cüzdan Listelendi

Arkham Intelligence, daha önce de önemli isimlerin işlem geçmişlerini analiz ederek piyasa hareketlerini öngörmeye yardımcı olmuştu. Örneğin, Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin’in biyoteknoloji vakfı Kanro’ya bağış yapmak için yaklaşık 2.5 milyon dolar değerindeki memecoin’leri sattığını takip etmişti. Aynı şekilde, geçen yıl Mayıs ayında Donald Trump’ın yaklaşık 10 milyon dolar değerinde sanal varlığa sahip olduğunu belirlemişti.

Şimdi ise platform, X’te 100 binin üzerinde takipçisi olan popüler kripto fenomenlerine yönelik “Önemli Görüş Lideri” (KOL) etiketini devreye aldı. Söz konusu tiket, kullanıcıların bu fenomenlerin cüzdanlarını ve işlemlerini daha kolay analiz etmesini sağlayacak. 8 Mart itibarıyla Arkham, 1000’den fazla giriş arasından 950’den fazla cüzdan adresini derledi.

Kripto Dünyasının Önde Gelen İsimleri ve Varlıkları Açıklandı

KOL etiketi altında listelenen isimler arasında Tron’un kurucusu Justin Sun başı çekiyor. Sun, yaklaşık 4 milyon takipçiye ve üç farklı cüzdana sahip. Cüzdanlardan biri 590 milyon dolar değerinde dijital varlık barındırıyor ve bunun 435 milyon doları Tron’dan oluşuyor.

Sun’dan sonra gelen isim ise Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin. Buterin’in 5.7 milyon takipçisi ve 523 milyon dolar değerinde Ethereum varlığı bulunuyor.

Sun, ayrıca iki farklı cüzdanıyla listede tekrar yer alıyor. Bu cüzdanlardan biri 473 milyon dolar, diğeri ise 44.2 milyon dolar değerinde kripto varlık içeriyor.

Bunun dışında Tokenize Xchange’in kurucusu ve CEO’su Hong Qi Yu, 723 bin takipçi ve 28.31 milyon dolar değerinde varlık ile listede bulunuyor. BitMEX’in kurucusu Arthur Hayes, 640 bin takipçi ve 18.32 milyon dolarlık varlığa sahipken, Dinghua Xiao’nun yaklaşık 235 bin takipçisi ve 12.33 milyon dolar değerinde kripto parası bulunuyor.

Ayrıca, X’te 718,300 takipçiye sahip “Muststopmurad” kullanıcı adıyla tanınan Murad Mahmudov, 5.27 milyon dolar değerinde kripto para bulunduruyor.