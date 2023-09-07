Grayscale güvenlikle ilgili endişeler nedeniyle söz konusu cüzdanların kendilerine ait olup olmadığını doğrulamayı reddetti.

Blockchain analitik platformu Arkham Inteligence, dünyanın en büyük dijital varlık platformu Grayscale’ın bazı cüzdanlarını tespit etti. Arkham Inteligence, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) fonuyla ilişkili zincir üstü cüzdanlarfs 16 milyar dolardan fazla BTC tuttuğunu tespit etti.

Arkham Inteligence tarafından kısa bir süre önce yapılan Twitter paylaşımında Grayscale Investments’ın Bitcoin varlıklarının 1.750’den fazla farklı adrese dağıtıldığı ve sonuç olarak Grayscale’ın en büyük Bitcoin sahibi olduğunu ifade edildi.

Grayscale’ın Kaç BTC’ye Sahip Olduğu Belli Oldu

Arkham Inteligence tarafından yapılan açıklamada Grayscale’ın güvenlik nedeniyle cüzdan adreslerini paylaşmadığı ancak şirketin yönetimi altındaki varlıkların değerini kamuoyuyla paylaştığı bildirildi. Analitik şirketi, Grayscale’ın cüzdanlarının her birinin 1.000 BTC’den fazla bakiye tutmadığını ve cüzdanlarında toplamda 16,15 milyar dolarlık BTC bulunduğunu açıkladı.

2022 yılının Kasım ayında Grayscale, tüm varlıklarının önde gelen ABD merkezli kripto para borsası Coinbase tarafından saklandığını ve platformun işlemleri genellikle zincir üstü bir şekilde doğruladığını duyurmuştu. Ancak, bu tür zincir üstü cüzdanların ve onay bilgilerinin kriptografik rezerv kanıtı yöntemleriyle kamuoyuyla paylaşılması kötü niyetli aktörlerin saldırıları olasılığını arttırabilir.

Yönetimi altında 16 milyar doları aşkın değerde varlık bulunan Grayscale, bundan bir hafta önce SEC’e açtığı davayı kazandı. SEC, dijital varlık yönetim şirketi Grayscale’ın Bitcoin Trust fonunu spot Bitcoin ETF’ine dönüştürülmesi başvurusunu incelemeden reddetmişti. Ancak ABD Temyiz Mahkemesi, SEC’in bu hamlesi için iptal kararı verdi.

SEC, Grayscale’ın başvurusunu reddetmesine gerekçe olarak Grayscale’ın başvurusunda piyasa manipülasyonunu nasıl önleyeceğini açıklamadığını belirtmişti.

Grayscale’ın Yönetimi Altındaki Diğer Varlıklar

ARK Investment, Grayscale’ın yönetimi altındaki yaklaşık 16 milyar dolarlık BTC’ye ek olarak yaklaşık 4,95 milyar dolar değerinde 3 milyondan fazla Ether (ETH), 1,89 milyon dolar değerinde 301.000 LINK ve 1,78 milyon dolar değerinde MATIC tuttuğunu bildirdi.

Sonuç olarak Grayscale’ın yönetimi altında toplamda 21 milyar dolarlık dijital varlık bulunduğu söylenebilir. Arkham’ın bulgularının Grayscale’in web sitesindeki iddialarıyla uyumlu olduğunu belirtelim.

Dolayısıyla Arkham Inteligence’ın son bulguları, Grayscale’ın iddia ettiği kadar çok bitcoin’e sahip olmayabileceği yönündeki spekülasyonları da çürütüyor.