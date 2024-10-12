OpenAI’ın kurucusu Sam Altman’ın da yatırımcıları arasında yer aldığı Arkham Intelligence, Kasım ayında bir türev borsası açmayı planladığını duyurdu.

Arkham Intelligence bu kapsamda Londra ve New York’taki ofislerini kapatarak şirketin merkez ofisini Dominik Cumhuriyeti’ne taşıyacak. Arkham Intelligence bu hamlesiyle Dominik Cumhuriyeti’nin sunduğu vergi avantajları ve finansal kolaylıklardan yararlanmayı amaçlıyor. Ayrıca şirketin operasyonlarını Dominik Cumhuriyeti’ne taşınmasının arkasında düşük operasyon maliyetleri ve elverişli düzenleyici ortam gibi sebepler olduğu düşünülüyor.

Anonim kaynaklara dayandırılan bilgilere göre Arkham Intelingence kuracağı türev borsasıyla bireysel yatırımcıları hedefleyecek. Kullanıcı dostu bir platform geliştirmeyi hedefleyen Arkham Inteligence bu alanda Binance, OKX, Bybit gibi sektörün dev şirketleriyle yarışacak. Bununla birlikte yasal kısıtlamalar nedeniyle ABD’deki yatırımcılar platformu kullanamayacak.

Arkham Inteligence türev borsasını başlatarak FTX’in çöküşüyle ortaya çıkan boşluğu doldurmayı hedefliyor. Şirketin aylık yaklaşık 880.000 aktif kullanıcı bulunan bu alanda faaliyet göstermeye başlaması büyük bir etki yaratabilir.

Arkham Intelingence türev borsasını finansa etmek için Ortadoğu’daki risk sermayedarlarından 100 milyon dolarlık yatırım almak üzere görüşmelerini sürdürüyor.

CCData verilerine göre merkezi kripto para borsaları Eylül ayında 3 trilyon doların üzerinde türev ticareti gerçekleşti. Bu, kripto para piyasasının toplam işlem hacminin %71’lik önemli bir bölümüne denk geliyor.

Bu duyurunun ardından Arkham Intelingence’ın token’ı ARKM %20’nin üerinde değer kazanarak 1,66 dolara kadar yükseldi. Arkham Inteligence geride bıraktığımız Temmuz ayında Galatasaray Futbol A Takımı ile ile iki sezonluk sponsorluk anlaşması imzalamıştı. Şirket forma kol sponsorluğu kapsamında Galatasaray’a her sezon için yaklaşık 2 milyon dolar ödeyecek.