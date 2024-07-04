Türk sporunun köklü ve seçkin kulüplerinden Galatasaray, blockchain veri analizi alanında önde gelen platformlardan biri olan Arkham Intelligence ile önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında Galatasaray Futbol A Takımı’nın forma sol kol reklamında Arkham logosu yer alacak.

Arkham Intelligence, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Arkham şampiyonlar içindir. Bu yüzden Türkiye Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile ortaklık kurduk!

Galatasaray da resmi hesaplarından anlaşmanın detaylarını paylaştı.

Anlaşmaya göre, Arkham Intelligence markası, 2024-2025 sezonundan başlayarak iki sezon boyunca Galatasaray’ın forma sol kolunda yer alacak. Sponsorluk bedeli, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için toplamda 3.700.000 euro + KDV olarak belirlendi.

Bu ortaklık, Galatasaray’ın hem finansal gücünü artırmayı hem de blockchain teknolojileri alanında önde gelen bir markayla iş birliği yaparak dijital dünyadaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Türk sporunun öncü kulüplerinden biri olan Galatasaray, bu tür stratejik ortaklıklarla kulübün marka değerini ve global tanınırlığını daha da yukarılara taşımayı amaçlıyor.

Arkham Intelligence ise Galatasaray gibi prestijli bir kulüple ortaklık kurarak, blockchain teknolojileri ve veri analizi konusundaki yetkinliklerini geniş bir kitleye tanıtma fırsatı bulacak.

Bu önemli iş birliği, hem Galatasaray taraftarlarını hem de blockchain dünyasını heyecanlandırdı.