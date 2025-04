Varlık yönetim şirketi ARK Invest, Bitcoin’in 2030 yılına kadar olan boğa senaryosundaki fiyat tahminini 1.5 milyon dolardan 2.4 milyon dolara yükseltti. Şirket, bu artışı büyük ölçüde kurumsal yatırımcıların ilgisi ve Bitcoin’in giderek artan “dijital altın” olarak kabul edilmesine bağladı.

ARK Invest’in 2025 yılına yönelik “Büyük Fikirler” raporunda, 2030 yılı için Bitcoin fiyatı tahminlerinin düşük, temel ve yüksek senaryolarına dair yeni güncellemeler yer aldı. Düşük senaryo yaklaşık 300.000 dolar, temel senaryo 710.000 dolar, yüksek senaryo ise 1.5 milyon dolar olarak belirlendi. Ayrıca, Bitcoin için daha önceki düşük ve temel senaryolar da sırasıyla 500.000 dolar ve 1.2 milyon dolara çıkarıldı.

ARK Invest’in araştırma analisti David Puell, 24 Nisan tarihli raporunda, Bitcoin fiyat tahminindeki artışın büyük ölçüde kurumsal yatırımcıların ilgisi ve Bitcoin’in “dijital altın” olarak kabul edilmesinin etkisiyle gerçekleştiğini vurguladı. Puell, ARK’ın tahminlerinin, Bitcoin’in ulaşabileceği toplam pazar büyüklüğü ve penetrasyon oranları gibi varsayımlara dayandığını belirtti. Ayrıca, Bitcoin’in arzının 2030 yılına kadar 20.5 milyon birime ulaşmasının da fiyat tahminlerini etkileyebileceğini ifade etti.

