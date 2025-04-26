Varlık yönetim şirketi ARK Invest, Bitcoin’in 2030 yılına kadar olan boğa senaryosundaki fiyat tahminini 1.5 milyon dolardan 2.4 milyon dolara yükseltti. Şirket, bu artışı büyük ölçüde kurumsal yatırımcıların ilgisi ve Bitcoin’in giderek artan “dijital altın” olarak kabul edilmesine bağladı.

ARK Invest’in 2025 yılına yönelik “Büyük Fikirler” raporunda, 2030 yılı için Bitcoin fiyatı tahminlerinin düşük, temel ve yüksek senaryolarına dair yeni güncellemeler yer aldı. Düşük senaryo yaklaşık 300.000 dolar, temel senaryo 710.000 dolar, yüksek senaryo ise 1.5 milyon dolar olarak belirlendi. Ayrıca, Bitcoin için daha önceki düşük ve temel senaryolar da sırasıyla 500.000 dolar ve 1.2 milyon dolara çıkarıldı.

Kurumsal Yatırımlar ve Dijital Altın Kabulü Etkili Oldu

ARK Invest’in araştırma analisti David Puell, 24 Nisan tarihli raporunda, Bitcoin fiyat tahminindeki artışın büyük ölçüde kurumsal yatırımcıların ilgisi ve Bitcoin’in “dijital altın” olarak kabul edilmesinin etkisiyle gerçekleştiğini vurguladı. Puell, ARK’ın tahminlerinin, Bitcoin’in ulaşabileceği toplam pazar büyüklüğü ve penetrasyon oranları gibi varsayımlara dayandığını belirtti. Ayrıca, Bitcoin’in arzının 2030 yılına kadar 20.5 milyon birime ulaşmasının da fiyat tahminlerini etkileyebileceğini ifade etti.

We’ve published our bitcoin price forecast through 2030. Read our research from @dpuellARK and share your thoughts.https://t.co/CH7y5EyUjY — ARK Invest (@ARKInvest) April 24, 2025

Bitcoin ve Altının Pazar Payı Analizi

ARK Invest, Bitcoin’in dijital altın olarak kabul edilmesinin, fiyat tahminlerinin yükselmesinde büyük bir faktör olduğunu belirtti. Puell, Bitcoin’in altının 18 trilyon dolarlık piyasa değerinin yüzde 60’ını 2030 yılına kadar yakalayabileceğini öngördü. Ayrıca, gelişmekte olan piyasalarda Bitcoin’in güvenli liman olarak kabul edilmesinin, boğa senaryosuna yüzde 13.5’lik bir katkı sağladığını ifade etti.

Kurumsal Stratejiler ve Bitcoin’in Geleceği

Puell, ARK Invest’in BTC için fiyat projeksiyonlarını, 2020 yılında MicroStrategy’nin BTC alımlarının başarılı olmasına dayandırarak açıkladı. Şirket, kurumsal yatırım stratejilerinin önümüzdeki altı yıl içinde başarılı olması durumunda, Bitcoin’in piyasada daha geniş bir penetrasyona sahip olabileceğini öngörüyor.

ARK Invest, Bitcoin’in yerel finansal hizmetlerinin de sermaye birikimine katkı sağladığını belirtti. Şirket, Lightning Network’ün Bitcoin’in işlem kapasitesini ölçeklendirmeye yönelik çalışmalarını ve Wrapped BTC (WBTC) ile Bitcoin’in merkeziyetsiz finansal sistemdeki rolünü vurguladı.

Bitcoin’in Piyasa Değeri 2030’da 49.2 Trilyon Doları Bulabilir

ARK Invest, Bitcoin’in 2030 yılına kadar 20.5 milyon birimlik arz ile 2.4 milyon dolara ulaşması durumunda, piyasa değerinin 49.2 trilyon dolara ulaşabileceğini öngördü. Ayrıca, lider kripto para biriminin yerel finansal hizmetlerinin yıllık yüzde 40’lık bir büyüme oranı sağlamasını bekliyor.